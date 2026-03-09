Orlando Mosquera será uno de los panameños que mayor protagonismo tendrá en la Copa del Mundo 2026. Teniendo en cuenta que Panamá se enfrenta a selecciones de una enorme jerarquía como Inglaterra y Croacia, su actuación será importante para sostener al equipo.

Por este motivo, en Panamá festejan el gran momento que atraviesa Kuty Mosquera con su equipo en Arabia Saudí. Recientemente, fue elegido como una de las figuras del Al-Fayha en el último enfrentamiento contra el Al-Okhdood.

ver también Ilusiona a Panamá: la Federación hace oficial el anuncio rumbo al Mundial 2026 que todos esperaban

En el partido que su equipo ganó por 5-0, Mosquera fue elegido como uno de los mejores pese a la goleada en favor de sus compañeros. Según indicó el sitio de estadísticas Sofascore, el portero panameño está entre los hispanoamericanos más destacados que participan en Asia.

De acuerdo al juego del último sábado, Mosquera obtuvo una calificación de 7.4 puntos. El panameño registró dos atajadas vitales para evitar que su equipo reciba goles en contra. Además, es el centroamericano mejor ubicado entre los que se desempeñan en el fútbol asiático.

Foto: Sofascore

En el mes de enero, Mosquera había estado en lo más alto de Asia entre todos los hispanoamericanos. En este inicio de año en la antesala del Mundial 2026, el portero panameño se nutre de grandes actuaciones que deberá replicar con los Canaleros.

Publicidad

Publicidad

El nivel de Orlando Mosquera ilusiona a Panamá rumbo al Mundial 2026

Si Mosquera llega a la Copa del Mundo en este rendimiento, Thomas Christiansen y Panamá pueden ilusionarse con alcanzar una clasificación a los 16avos de final, el gran objetivo con el que sueñan los Canaleros.

En síntesis

El portero Orlando Mosquera fue figura en la victoria 5-0 del Al-Fayha contra Al-Okhdood.

fue figura en la victoria 5-0 del contra Al-Okhdood. Mosquera obtuvo una calificación de 7.4 puntos con dos atajadas vitales el último sábado.

obtuvo una calificación de con dos atajadas vitales el último sábado. El guardameta panameño destaca como el centroamericano mejor ubicado en el fútbol de Asia.