Marcel Hernández se acordó de Alajuelense en el peor momento con una respuesta que golpea al Machillo Ramírez

Óscar “Machillo” Ramírez atraviesa un momento complicado en Alajuelense, luego de no conseguir la clasificación a las semifinales del Clausura 2026.

En medio de ese panorama, Marcel Hernández recordó un partido que terminó siendo doloroso para los rojinegros y que hoy vuelve a tomar fuerza por el golpe que representó para el equipo manudo.

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¿Qué dijo Marcel Hernández sobre Alajuelense que impacta al Machillo Ramírez?

Marcel Hernández recordó a Alajuelense al destacar que su gol frente al conjunto rojinegro fue el más importante para él, al menos en lo que va del Clausura 2026.

A través de una entrevista con Jean Scott en su canal de Youtube, el delantero de Herediano señaló que venían de una derrota y necesitaban un triunfo clave para mantenerse en la pelea por el liderato, por lo que ese partido ante Alajuelense terminó siendo determinante en sus aspiraciones.

Marcel Hernández con Herediano / Herediano

Hernández también valoró el desarrollo del encuentro, asegurando que, pese a lo ajustado del marcador, consideraba que un empate hubiera sido injusto por lo mostrado en cancha. Su anotación llegó en un momento decisivo del juego y terminó inclinando la balanza a favor de su equipo.

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“El gol más importante de este Clausura 2026 creo que es contra Alajuelense. Veníamos de una derrota, necesitábamos pelear el liderato. Fue un gran partido y si bien en el fútbol no existen las injusticias me parecía injusto si hubiéramos sacado un empate en ese partido“, comentó Marcel Hernández en una entrevista con Jean Scott.

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Recordemos que ese tanto se dio en la jornada 13, cuando Herediano se impuso 2-1 como local ante Alajuelense. Con el marcador igualado 1-1, Hernández apareció al minuto 86 para marcar el gol de la victoria, firmando su doblete personal y asegurando tres puntos fundamentales para su equipo.

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Datos claves

Marcel Hernández aseguró que su gol más importante del Clausura 2026 fue contra Alajuelense.

aseguró que su gol más importante del Clausura 2026 fue contra Alajuelense. El delantero afirmó que ese partido fue clave en la pelea por el liderato y que un empate le habría parecido injusto por lo mostrado en cancha.

por lo mostrado en cancha. El gol decisivo llegó al minuto 86 en la victoria 2-1 de Herediano, resultado que terminó siendo determinante para su equipo.