Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Marcel Hernández se acordó de Alajuelense en el peor momento con una respuesta que golpea al Machillo Ramírez

Marcel Hernández recordó a Alajuelense en medio del mal momento del club y dejó declaraciones sobre un partido clave contra los manudos.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Marcel Hernández golpea al Machillo con respuesta sobre Alajuelense
© HeredianoMarcel Hernández golpea al Machillo con respuesta sobre Alajuelense

Óscar “Machillo” Ramírez atraviesa un momento complicado en Alajuelense, luego de no conseguir la clasificación a las semifinales del Clausura 2026.

En medio de ese panorama, Marcel Hernández recordó un partido que terminó siendo doloroso para los rojinegros y que hoy vuelve a tomar fuerza por el golpe que representó para el equipo manudo.

“He discutido”: Mariano Torres deja una confesión fuerte sobre Marcel Hernández y revela si frenó su llegada a Saprissa

ver también

“He discutido”: Mariano Torres deja una confesión fuerte sobre Marcel Hernández y revela si frenó su llegada a Saprissa

Decisión tomada en Alajuelense: la Liga ya eligió y el reemplazante del Machillo Ramírez tiene nombre y apellido

ver también

Decisión tomada en Alajuelense: la Liga ya eligió y el reemplazante del Machillo Ramírez tiene nombre y apellido

¿Qué dijo Marcel Hernández sobre Alajuelense que impacta al Machillo Ramírez?

Marcel Hernández recordó a Alajuelense al destacar que su gol frente al conjunto rojinegro fue el más importante para él, al menos en lo que va del Clausura 2026.

A través de una entrevista con Jean Scott en su canal de Youtube, el delantero de Herediano señaló que venían de una derrota y necesitaban un triunfo clave para mantenerse en la pelea por el liderato, por lo que ese partido ante Alajuelense terminó siendo determinante en sus aspiraciones.

Marcel Hernández marcó su gol 160 en su carrera y le da otro triunfo a Herediano | Teletica

Marcel Hernández con Herediano / Herediano

Hernández también valoró el desarrollo del encuentro, asegurando que, pese a lo ajustado del marcador, consideraba que un empate hubiera sido injusto por lo mostrado en cancha. Su anotación llegó en un momento decisivo del juego y terminó inclinando la balanza a favor de su equipo.

Publicidad

El gol más importante de este Clausura 2026 creo que es contra Alajuelense. Veníamos de una derrota, necesitábamos pelear el liderato. Fue un gran partido y si bien en el fútbol no existen las injusticias me parecía injusto si hubiéramos sacado un empate en ese partido“, comentó Marcel Hernández en una entrevista con Jean Scott.

Publicidad

Recordemos que ese tanto se dio en la jornada 13, cuando Herediano se impuso 2-1 como local ante Alajuelense. Con el marcador igualado 1-1, Hernández apareció al minuto 86 para marcar el gol de la victoria, firmando su doblete personal y asegurando tres puntos fundamentales para su equipo.

Datos claves

  • Marcel Hernández aseguró que su gol más importante del Clausura 2026 fue contra Alajuelense.
  • El delantero afirmó que ese partido fue clave en la pelea por el liderato y que un empate le habría parecido injusto por lo mostrado en cancha.
  • El gol decisivo llegó al minuto 86 en la victoria 2-1 de Herediano, resultado que terminó siendo determinante para su equipo.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Humillado por Saprissa y Herediano: LDA sufre un último golpe devastador
Costa Rica

Humillado por Saprissa y Herediano: LDA sufre un último golpe devastador

Los millones que perdió Alajuelense por quedar eliminado del Clausura
Liga Deportiva Alajuelense

Los millones que perdió Alajuelense por quedar eliminado del Clausura

Jafet Soto le responde a León Weinstock y golpea a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Jafet Soto le responde a León Weinstock y golpea a Alajuelense

Semifinales listas, sin Alajuelense: así quedaron los cruces del Clausura
Costa Rica

Semifinales listas, sin Alajuelense: así quedaron los cruces del Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo