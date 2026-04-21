El futuro de Estevis López da un giro de 180° lejos de Europa que sorprende a Panamá: “Va a jugar con…”

A pocos meses de su llegada a Veraguas United, el futuro de Estevis López vuelve a ser noticia en Panamá por el gran rendimiento que ha ofrecido tanto en la LPF (Liga Panameña de Fútbol) como en las selecciones juveniles y, claro está, por tratarse de uno de sus futbolistas más prometedores.

Además de ser vital en la clasificación de la Marea Roja al Mundial Sub-17 como capitán y figura, el mediocampista ofensivo de 16 años acumula tres goles en once partidos con los de Urracá en lo que va del Torneo Apertura 2026, donde lideran la Conferencia Oeste con 21 puntos.

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Es un hecho que viene siendo seguido de cerca por diferentes equipos. Y semanas atrás, se mencionó que López daría el salto al Estoril de la Primera División de Portugal. Empero, la situación estaría a punto de dar un giro drástico.

Estevis López volvería a River Plate

El periodista Álvaro Martínez afirmó este martes en el programa El Desmarque, de COS, que Estevis López tiene serias chances de regresar a River Plate. “Pregunto a una fuente de peso sobre el interés de varios equipos europeos, norteamericanos, sudamericanos. Y al parecer, ante la lluvia de interesados por la joyita de Veraguas United, me dicen que River se ha puesto la pilas con Estevis“.

“Va a jugar con River un torneo en Colombia, le siguen pagando los estudios y están en esa carrera por quedarse con la joya del fútbol panameño”, añadió Martínez. Recordemos que el juvenil ex Coste del Este se marchó de la institución argentina a finales de 2025.

Según explicó Felipe Borowsky, actual entrenador de Veraguas United y pieza clave para que se dé su llegada al Millonario, el problema de Estevis López en River era que la FIFA no le permitía firmar contrato por ser extranjero y menor de edad. Además, no podría darle rodaje en una liga federada (de AFA) y tampoco en la Liga Metropolitana, que fija su edad como topa para las inscripciones.

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En síntesis