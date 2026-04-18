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River vs. Boca: a qué hora juegan y la única forma de ver ONLINE en Centroamérica el Superclásico

Entérese cuándo juega River vs. Boca por el Clausura 2026 de Argentina, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido en Centroamérica.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Esta es la única forma de ver River vs. Boca en Centroamérica.
© GettyEsta es la única forma de ver River vs. Boca en Centroamérica.

Este domingo, el fútbol argentino se paraliza por una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors correspondiente a la anteúltima jornada de las zonas B y A, respectivamente, del Torneo Clausura 2026.

Ambos equipos ya tienen un pie en la ronda eliminatoria, donde clasifican los ocho mejores de cada grupo —el Millonario está segundo, con 29 puntos, y los Xeneizes marchan cuartos, a 3 unidades de la cima—. Sin embargo, el orgullo deportivo estará en juego, por lo que el encuentro se disputará con dientes apretados en Núñez.

¿Cuándo juegan River vs. Boca el Superclásico?

River recibirá a Boca este domingo 19 de abril, a las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá y ET de Estados Unidos), en el Estadio Monumental.

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¿Dónde ver EN VIVO a River vs. Boca en Centroamérica?

La única alternativa que tiene para sintonizar el Superclásico en suelo centroamericano es a través de la plataforma de streaming Disney+.

¿Cómo llega River?

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, el elegido para tomar las riendas tras el desgastado ciclo de Marcelo Gallardo, acumula siete juegos en fila sin conocer la derrota. Su equipo no brilla, pero gana. Después de imponerse 2-0 a Racing en un duro clásico, venció 1-0 a Carabobo en Monumental con un gol de Sebastián Driussi por la segunda fecha de su grupo en la Copa Sudamericana.

¿Cómo llega Boca?

En una situación similar arriba el elenco de Claudio Úbeda, quien tomó la posta en el banquillo que le heredó Miguel Ángel Russo tras su deceso. En los papeles, por rendimiento, parte como favorito. Pero deberá refrendarlo en una cancha donde en los últimos años se le ha hecho cuesta arriba. Está invicto hace doce juegos, y en los dos últimos empató 1-1 con Independiente y goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores gracias a los tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Ander Herrera.

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Posibles alineaciones para el Superclásico

  • Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
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  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

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