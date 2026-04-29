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De Barcelona a El Salvador: quién es y cómo juega Itzel Colocho, la joya de 19 años que ya nacionalizaron para La Selecta

Itzel Colocho, formado en Barcelona, ya fue nacionalizado para El Salvador y aparece como una de las grandes promesas de La Selecta.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Quién es y cómo juega Itzel Colocho
© EspanyolQuién es y cómo juega Itzel Colocho

El defensor central Itzel Colocho, de 19 años y formado en España, ya obtuvo su pasaporte salvadoreño, por lo que quedó habilitado para representar a El Salvador.

Con raíces cuscatlecas, el futbolista podrá ser tomado en cuenta tanto para la selección Sub-20 como para la mayor.

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Ya puede jugar para El Salvador

La noticia fue confirmada por el Presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, quien destacó la incorporación de un nuevo talento con raíces salvadoreñas.

Colocho, quien se desarrolla en las divisiones formativas del Espanyol de Barcelona, abre así la posibilidad de defender los colores de La Selecta en futuros compromisos.

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Así juega Itzel Colocho

Itzel Colocho es un defensa central que destaca por su liderazgo, buena lectura de juego y fortaleza física.

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Puede desempeñarse como zaguero por el lado izquierdo y se caracteriza por tener una salida de balón limpia desde el fondo, además de precisión en los envíos largos.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Itzel Colocho con el filial del Espanyol de Barcelona

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También es un jugador con buen aporte ofensivo para su posición, ya que suele sumarse en jugadas de ataque y ha demostrado capacidad para marcar goles y dar asistencias en la liga juvenil española.

Datos claves

  • Itzel Colocho ya obtuvo el pasaporte salvadoreño y puede representar a El Salvador.
  • El defensor central de 19 años se forma en el Espanyol de Barcelona y es considerado una promesa para La Selecta.
  • Destaca por su liderazgo, salida limpia de balón y capacidad de aportar en ataque, incluso con goles y asistencias.
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