¿Entra Washington Ortega? Los mejores porteros de la historia de Alajuelense

A lo largo de su historia, Alajuelense ha contado con una importante tradición de grandes arqueros que han dejado huella bajo los tres palos. Desde figuras históricas hasta referentes más recientes, el club rojinegro ha sabido consolidar porteros que marcaron época por sus títulos, liderazgo y actuaciones decisivas en momentos clave.

En ese contexto, desde Fútbol Centroamérica elaboramos un ranking con los mejores guardametas que han pasado por la institución manuda. Una lista que repasa nombres de peso y abre el debate: ¿tiene lugar en ese selecto grupo el actual arquero Washington Ortega? A continuación, el repaso completo.

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¿Quiénes son los mejores porteros en la historia de Alajuelense?

Un repaso por los arqueros más destacados que marcaron época en el arco rojinegro, ya sea por sus títulos, liderazgo o actuaciones decisivas.

Desde figuras históricas hasta referentes recientes, estos son los guardametas que dejaron huella en el club manudo.

1) Patrick Pemberton

Patrick Pemberton es uno de los grandes referentes históricos del arco de Alajuelense, club al que defendió entre 2003 y 2020.

Su liderazgo, regularidad y trayectoria lo llevaron a ganar 7 títulos oficiales con la Liga, entre ellos cinco campeonatos nacionales, una Supercopa y la Copa Interclubes de la UNCAF.

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Patrick Pemberton

2) Wardy Alfaro

Wardy Alfaro defendió el arco de Alajuelense entre 2004 y 2010, etapa en la que se consolidó como una pieza importante para el equipo.

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Durante esos años sumó títulos relevantes, incluida la Copa de Campeones de Concacaf, y también fue parte del plantel que conquistó la UNCAF 2005 y campeonatos nacionales con la institución rojinegra.

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Wardy Alfaro

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3) Alfonso Quesada

Quesada tuvo dos etapas con Alajuelense, pero su paso más destacado fue entre 2009 y 2017, donde aportó experiencia en el arco y sumó minutos en el torneo local.

Durante ese periodo formó parte de un equipo exitoso, conquistando varios campeonatos nacionales, incluidos Invierno 2010, Clausura 2011, Apertura 2011, Invierno 2012, Invierno 2013 y Verano 2015.

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Alfonso Quesada

4) Ricardo “El Gallo” González

Ricardo González fue un arquero importante en la historia rojinegra, con cerca de 12 años en el club divididos en dos etapas.

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A lo largo de su trayectoria con Alajuelense logró conquistar 7 títulos oficiales, consolidándose como un guardameta confiable y ganador dentro de la institución.

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Ricardo “El Gallo” González

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5) Alejandro González Rojas

González Rojas es uno de los porteros más históricos del club, con presencia principalmente entre 1975 y 1990.

Disputó más de 300 partidos y dejó un récord destacado de 844 minutos sin recibir gol. Además, fue campeón nacional en tres ocasiones y también logró un título de CONCACAF, siendo una figura clave de su época.

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Alejandro González Rojas

6) Leonel Moreira

Moreira defendió el arco de Alajuelense durante aproximadamente cuatro años entre 2020 y 2024, consolidándose como una pieza fundamental en el equipo.

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En ese tiempo sumó varios títulos, entre ellos un campeonato nacional, una Liga Concacaf, una Copa Centroamericana, un torneo de Copa y una Recopa, destacándose como uno de los arqueros más importantes de la etapa reciente.

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Leonel Moreira

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7) Washington Ortega

El uruguayo Washington Ortega ha tenido un paso destacado por Alajuelense, con 54 partidos oficiales y 32 porterías a cero.

Además, ya suma títulos importantes con el club, como la Copa Centroamericana de Concacaf, el Apertura, la Copa de Costa Rica y la Recopa.

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