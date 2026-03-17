Rolando Blackburn deja mal parado a Honduras y confirma lo que en Panamá nunca le pasó

Honduras está nuevamente en estado de alerta. El Victoria, club que ya en 2025 tuvo problemas para pagar los salarios de sus jugadores y cuerpo técnico, ha vuelto a enfrentar la misma situación y su plantilla no aguantó.

Una de sus estrellas, Rolando Blackburn, es el principal protagonista en contra de esto y ha tomado una decisión que sacude a Honduras. Algo que nunca le había pasado.

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El panameño solicitó a su equipo el finiquito de su contrato para irse del país y no volver a jugar. Así lo confirma Carlos Ordóñez, de Deportes TVC.

“El Toro” se iría del Victoria: Blackburn habría solicitado su finiquito y podría abandonar el club en las próximas horas. Aduce problemas personales.

Es la segunda baja sensible del mes, tras la salida del preparador físico Juan Bertani el 9 de marzo.

Rolando Blackburn ya se lo había dejado claro al Victoria

En febrero de este año, el atacante panameño de 36 años recordó que conocía la situación del club, pero decidió regresar porque le dieron garantías de pago, mismas que ahora no están cumpliendo.

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“Aunque sabía todo, me atreví a venir porque me dieron garantías y esperaba que se cumplieran. Estoy enfocado dentro de la cancha para hacer las cosas bien. Es complicado, espero que no pase. Cuando llegué, dejé claro que para venir debía haber garantías, lo aceptaron y esperábamos que todo fuera bien”, dijo en aquel momento.

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Se espera que en las próximas horas el Victoria anuncie la salida del panameño. Ya durante el torneo se había ido el preparador físico Juan Bertani, el 9 de marzo.