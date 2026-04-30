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Diego Vázquez confiesa lo que todos querían saber sobre Amado Guevara y golpea a David Suazo en Honduras

Diego Vázquez ha dado unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que involucran a Amado Guevara y David Suazo.

José Rodas

Por José Rodas

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Diego Vázquez ha sorprendido a Honduras con sus declaraciones.
Diego Vázquez ha sorprendido a Honduras con sus declaraciones.

El debate sobre quién es el máximo referente en la historia del fútbol hondureño parece no tener fin, pero cuando alguien con la autoridad de Diego Martín Vázquez habla, el mundo del deporte se detiene a escuchar. El actual estratega, que presume seis títulos como DT y muchos otros como portero, rompió el silencio y eligió a su favorito.

En una charla relajada para el podcast de Cluster Media, el argentino fue consultado sobre quién es, a su criterio, el jugador más legendario que ha pasado por la Liga Nacional. Aunque la competencia es dura, la respuesta de Diego tocó el corazón de la familia motagüense.

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Vázquez no dudó en poner el nombre de Amado Guevara en lo más alto del podio. Aunque reconoció el nivel de figuras internacionales como David Suazo, el “Barbie” se decantó por el eterno capitán azul.

“Enfrentamos a David Suazo, también a Amado… entre ellos dos está. Diría Amado porque fue mi compañero y ganamos muchos títulos juntos”, confesó Diego con total sinceridad.

Esta declaración no es una simple opinión; es el reconocimiento de una de las épocas más doradas del Motagua. Cabe recordar que Diego y Amado no solo son leyendas del club, sino que fueron compañeros de mil batallas dentro del campo, formando parte de ese equipo que acostumbró a la afición a levantar copas y celebrar vueltas olímpicas.

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La noticia ha caído de maravilla en las huestes del “Ciclón Azul”. Ver a dos de sus máximos ídolos respetándose y recordándose de esa manera refuerza la identidad del equipo. Para la institución, que sus figuras históricas sigan resaltando el legado mutuo es motivo de orgullo y alegría.

Al final, para Diego, la balanza se inclina por la cercanía, el esfuerzo compartido y, sobre todo, por esa mística que ambos construyeron vistiendo la camiseta de las águilas.

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