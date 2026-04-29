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Rodrigo Auzmendi encara a Neymar: le deja un mensaje que ya es viral en Honduras y Motagua

Rodrigo Auzmendi le ha dejado un mensaje a Neymar luego de enfrentarlo en la Copa Sudamericana. Este regaló le dio el brasileño.

José Rodas

Por José Rodas

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Neymar y Rodrigo Auzmendi se enfrentaron en la Copa Sudamericana.
© GettyNeymar y Rodrigo Auzmendi se enfrentaron en la Copa Sudamericana.

El fútbol siempre nos regala sorpresas. Hoy, el nombre que está en boca de todos es el de un exjugador del Motagua, quien ha pasado de los estadios hondureños a vivir un momento soñado en el fútbol internacional.

Rodrigo Auzmendi, el delantero argentino que dejó buenas sensaciones en el “Ciclón Azul”, sigue creciendo a pasos agigantados. Tras su paso por Honduras, llegó a Banfield y ahora, defendiendo la camiseta de San Lorenzo, vivió una noche mágica en la Copa Sudamericana al enfrentarse nada menos que a Neymar Jr.

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El encuentro fue un choque vibrante entre San Lorenzo y el Santos de Brasil. En un partido durísimo que terminó empatado 1-1, Auzmendi demostró que está a la altura de los grandes escenarios, luchando cada balón en un ambiente de máxima tensión.

Al terminar el partido, ocurrió lo que muchos esperaban. El exdelantero de las “Águilas” se acercó a la estrella brasileña. Lo que pasó después de ese encuentro ha sorprendido a los fanáticos y llena de orgullo a la afición del Motagua, que vio nacer este crecimiento.

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El mensaje de Rodrigo Auzmendi a Neymar

A través de sus redes sociales, Auzmendi compartió su alegría al mostrar el regalo que recibió: la legendaria camiseta número 10 que Neymar usó durante el partido. Un trofeo que simboliza lo lejos que ha llegado el atacante argentino.

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Con mucha sencillez, Neymar le entregó su camiseta al exMotagua. Auzmendi, emocionado, le dedicó un mensaje de admiración: “Un placer haberte conocido y muy agradecido por el obsequio, la humildad te hace más grande de lo que sos”.

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Este gesto es más que un simple intercambio de camisas; es el premio al esfuerzo de un jugador que, tras su salida de Honduras, ha sabido escalar hasta enfrentar a los mejores del mundo. En el Motagua están orgullosos de ver cómo uno de los suyos brilla ahora en las ligas más competitivas del continente.

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