Rodrigo Auzmendi encara a Neymar: le deja un mensaje que ya es viral en Honduras y Motagua

El fútbol siempre nos regala sorpresas. Hoy, el nombre que está en boca de todos es el de un exjugador del Motagua, quien ha pasado de los estadios hondureños a vivir un momento soñado en el fútbol internacional.

Rodrigo Auzmendi, el delantero argentino que dejó buenas sensaciones en el “Ciclón Azul”, sigue creciendo a pasos agigantados. Tras su paso por Honduras, llegó a Banfield y ahora, defendiendo la camiseta de San Lorenzo, vivió una noche mágica en la Copa Sudamericana al enfrentarse nada menos que a Neymar Jr.

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El encuentro fue un choque vibrante entre San Lorenzo y el Santos de Brasil. En un partido durísimo que terminó empatado 1-1, Auzmendi demostró que está a la altura de los grandes escenarios, luchando cada balón en un ambiente de máxima tensión.

Al terminar el partido, ocurrió lo que muchos esperaban. El exdelantero de las “Águilas” se acercó a la estrella brasileña. Lo que pasó después de ese encuentro ha sorprendido a los fanáticos y llena de orgullo a la afición del Motagua, que vio nacer este crecimiento.

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El mensaje de Rodrigo Auzmendi a Neymar

A través de sus redes sociales, Auzmendi compartió su alegría al mostrar el regalo que recibió: la legendaria camiseta número 10 que Neymar usó durante el partido. Un trofeo que simboliza lo lejos que ha llegado el atacante argentino.

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Con mucha sencillez, Neymar le entregó su camiseta al exMotagua. Auzmendi, emocionado, le dedicó un mensaje de admiración: “Un placer haberte conocido y muy agradecido por el obsequio, la humildad te hace más grande de lo que sos”.

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Este gesto es más que un simple intercambio de camisas; es el premio al esfuerzo de un jugador que, tras su salida de Honduras, ha sabido escalar hasta enfrentar a los mejores del mundo. En el Motagua están orgullosos de ver cómo uno de los suyos brilla ahora en las ligas más competitivas del continente.

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