Tras el fracaso de Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026, donde no logró clasificar a las semifinales bajo el mando de Óscar “Machillo” Ramírez, en el club ya se proyectan cambios importantes de cara al futuro.

La dirigencia tiene en la mira una reestructuración de la planilla, y como primeras decisiones, ya se perfilan nuevas salidas dentro del equipo, en medio de un proceso de análisis que busca corregir el rumbo tras una campaña por debajo de las expectativas.

Alajuelense con nuevos cambios en el radar

Desde La Nación se señaló que, de cara a las decisiones en Alajuelense, no solo se evaluará el rendimiento de los futbolistas, sino también el trabajo de otras áreas clave del club, especialmente la preparación física.

El medio remarcó que la seguidilla de lesiones durante el torneo puso en el foco a este departamento, dejando claro que el análisis interno será integral y que el criterio del técnico tendrá un peso importante en cualquier reestructuración de la planilla.

ver también Isaac Badilla confirma la noticia que todo Alajuelense esperaba sobre su grave lesión

“La verdad es que en evaluación entran todos, no solo los futbolistas, sino también los encargados de otras áreas, como la preparación física, considerando que en estos cuatro meses, la Liga se convirtió en un verdadero hospital”, se compartió desde LN.

Preparación física bajo la lupa en Alajuelense

En esos cargos de preparación física en Alajuelense se encuentran actualmente Juan Carlos Barrantes, quien forma parte del club desde el 1 de enero de 2023, y Carlos David Rojas, incorporado el 1 de mayo de 2025.

Publicidad

Publicidad

El grave problema con las lesiones en Alajuelense

Uno de los principales dolores de cabeza para Alajuelense durante el Clausura 2026 fueron las constantes lesiones que afectaron a su plantel, golpeando especialmente a la zona defensiva y limitando las variantes del equipo.

Estas bajas terminaron influyendo en el desempeño del equipo a lo largo del torneo, ya que obligaron al cuerpo técnico a modificar piezas, ajustar la línea defensiva y buscar alternativas en momentos clave.

Publicidad

Malcom Pilone — Ruptura completa del ligamento cruzado

— Ruptura completa del ligamento cruzado Santiago van der Putten — Ruptura completa del ligamento cruzado

— Ruptura completa del ligamento cruzado Alexis Gamboa — Lesión en el muslo

— Lesión en el muslo Guillermo Villalobos — Ruptura completa del ligamento cruzado

— Ruptura completa del ligamento cruzado Isaac Badilla — Ruptura completa del ligamento de Lisfranc

Publicidad

Datos claves

Las lesiones fueron uno de los grandes problemas de Alajuelense durante el Clausura 2026 .

. Malcom Pilone, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos e Isaac Badilla sufrieron rotura de ligamento , afectando seriamente al equipo.

, afectando seriamente al equipo. La preparación física quedó bajo la lupa, con Juan Carlos Barrantes y Carlos David Rojas como responsables del área.