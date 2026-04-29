Decisión tomada en Alajuelense: la Liga ya eligió y el reemplazante del Machillo Ramírez tiene nombre y apellido

La campaña de la Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026 dejó más dudas que certezas, luego de no lograr meterse en las semifinales bajo la dirección del Machillo Ramírez.

El equipo rojinegro cerró el torneo en la quinta posición con 26 puntos, tras sumar 7 triunfos, 5 empates y 6 derrotas, un rendimiento que no alcanzó para competir entre los cuatro mejores.

Ante este panorama, en Alajuelense ya definieron quién sería el encargado de asumir el banquillo manudo.

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¿Quién será el reemplazante del Machillo Ramírez en Alajuelense?

Desde el canal de Fútbol Centroamérica | Liga Deportiva Alajuelense en WhatsApp se realizó una encuesta para conocer la opinión de los aficionados manudos sobre quién debería reemplazar a Óscar “Machillo” Ramírez.

Entre las opciones, Saturnino Cardozo fue el más votado con 982 votos, seguido por Bryan Ruiz con 491. Más atrás quedaron Wardy Alfaro con 67 votos y la opción “Otro” con 191.

Encuesta realizada en el canal de Fútbol Centroamérica | Liga Deportiva Alajuelense

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Con estos resultados, el elegido por los aficionados de Alajuelense sería Saturnino Cardozo, quien viene haciendo un trabajo muy bueno al mando de Liberia donde ya se prepara para enfrentar las semifinales del Clausura 2026.

Saturnino Cardozo al mando de Liberia

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Datos claves

Se realizó una encuesta entre aficionados de Alajuelense para elegir al posible reemplazo de “Machillo” Ramírez.

para elegir al posible reemplazo de “Machillo” Ramírez. Saturnino Cardozo fue el más votado con 982 votos , superando claramente a Bryan Ruiz (491).

, superando claramente a Bryan Ruiz (491). Los aficionados eligieron a Saturnino Cardozo como el principal candidato, quien actualmente destaca por su trabajo con Liberia.