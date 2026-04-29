Mariano Torres, Fidel Escobar, Luis Paradela y otra baja más: Saprissa recibe una nueva mala noticia antes de las semifinales

Deportivo Saprissa se prepara para enfrentar este domingo a Municipal Liberia (4:00 p.m.) en la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026. La serie arrancará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño debido a que los morados quedaron por encima de los liberianos en la tabla de posiciones y se ganaron el derecho a cerrar en “La Cueva”.

Para el primer compromiso, Hernán Medford se encuentra en un brete. Por un lado, el Comité Disciplinario de la Fedefútbol suspendió por tres partidos a dos de sus máximas figuras, Mariano Torres y Fidel Escobar, tras el altercado con Erick Mora, comisario de Unafut. El club va a apelar la sentencia, pero de momento califican como bajas.

A estas ausencias hay que sumarle la de Luis Paradela. El extremo cubano se someterá a estudios para conocer la gravedad de la lesión que lo sacó del partido contra Puntarenas. “Es un hecho que no va a estar Paradela, yo no lo veo, creo que va a estar fuera de las semifinales al menos”, afirmó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos.

Pablo Arboine, la otra baja en Saprissa

El defensor central Pablo Arboine sería la otra ausencia de peso que padecería Saprissa en su visita a Liberia. Marco Herrera, asistente de Hernán Medford, había aclarado que el jugador fue excluido de las últimas dos convocatorias (contra Guadalupe y Puntarenas) por lesión. No especificó cuál.

ver también “Vacíos legales”: Saprissa activa un plan de emergencia para revertir las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar

Y este miércoles, en el envío antes mencionado, Jiménez fue tajante con la situación del zaguero: “Arboine no va a estar”, sentenció. Mientras tanto, el estratega del monstruo ya vislumbra realizar algunas modificaciones en su esquema de cara al difícil duelo contra los aurinegros.

Cuando el ex Santos de Guápiles fue reemplazado en el pasado Clásico Nacional, Medford mandó a la cancha en su lugar al juvenil Alberth Barahona, quien juega como volante de contención, pero a lo largo del semestre fue utilizado también como lateral derecho y central.

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En el triunfo del domingo ante Puntarenas, Barahona arrancó como titular en la zaga junto a Fidel Escobar debido a la suspensión por acumulación de amarillas de Kendall Waston. Pero el espigado central ya está de regreso, y podría hacer dupla con el oriundo de Isla Venado o Matías Cordero, un central formado en las categorías menores de Saprissa, que debutó ante Sporting en la final del Torneo de Copa.

En resumen

Saprissa perdería a Luis Paradela y Pablo Arboine por lesión para el inicio de las semifinales ante Liberia.

por lesión para el inicio de las semifinales ante Liberia. Además de los lesionados, el club no contará con Mariano Torres ni Fidel Escobar , ambos suspendidos por tres partidos.

, ambos suspendidos por tres partidos. La buena noticia para Medford es el regreso de Kendall Waston, quien liderará la zaga tras cumplir su sanción por amarillas.