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Isaac Badilla confirma la noticia que todo Alajuelense esperaba sobre su grave lesión

Isaac Badilla confirmó novedades sobre su lesión tras pasar por el quirófano, mientras Alajuelense queda atento a su recuperación.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Isaac Badilla confirma la noticia que todo Alajuelense esperaba sobre su grave lesión
© AlajuelenseIsaac Badilla confirma la noticia que todo Alajuelense esperaba sobre su grave lesión

Las malas noticias continuaron en Alajuelense luego de que Isaac Badilla se lesionara en la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026, durante el partido ante Puntarenas en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Esta lesión se dio después de una fuerte entrada de Krisler Villalobos. Aunque inicialmente el árbitro David Gómez sancionó solo amonestación, desde la sala VOR lo llamaron a revisar la acción por una posible tarjeta roja.

Isaac Badilla se convirtió en el último lesionado de la Liga, luego de que la institución rojinegra se convirtió entre enero y abril en un verdadero hospital, en medio de su temprana eliminación.

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¿Qué noticia confirmó Isaac Badilla sobre su grave lesión?

Tras las valoraciones médicas, se confirmó que Isaac presentó una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie, por lo que tuvo que pasar por el quirófano.

A través de sus redes sociales, Isaac Badilla confirmó que ya fue intervenido quirúrgicamente y compartió un mensaje de tranquilidad tras la operación: “Todo salió bien, gracias a Dios, preparado para lo que viene”.

Isaac Badilla fue operado este miércoles 29 de abril, luego de la lesión que sufrió el jueves pasado en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC.

Isaac Badilla en sus redes sociales

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Sobre este escenario, Alajuelense indicó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador.

No obstante, de acuerdo con información de La Nación, se estima un periodo cercano a los seis meses, tras la colocación de pines durante la cirugía.

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Datos claves

  • Isaac Badilla sufrió una ruptura completa del ligamento de Lisfranc y tuvo que ser operado.
  • El propio jugador confirmó que la cirugía fue exitosa y envió un mensaje positivo tras la intervención.
  • El tiempo de recuperación sería de cerca de seis meses, aunque dependerá de su evolución.

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