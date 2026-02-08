Es tendencia:
“No te rinde”: Diego Vázquez sorprende a todo Olimpia con lo que dice de Jorge Álvarez y Alajuelense recibe este elogio

El exentrenador de Motagua habló sobre la no llegada de Jorge Álvarez a Alajuelense de Costa Rica, club que lo buscó en el mercado de pases.

José Rodas

José Rodas

Diego Vazquez es el actual entrenador de Real Estelí de Nicaragua.
Para Diego Vazquez que Jorge Álvarez no haya fichado por Alajuelense fue un error, ya que considera que le hubiese venido bien jugar el torneo de Costa Rica en otro de los clubes más grandes de Centroamérica.

Durante su podcasts “El Dieguismo”, el exentrenador de Motagua también explicó que quizá Olimpia le haya ofrecido una mejora económica o el propio jugador decidió quedarse.

“Por ahí sería bueno ver los detalles, porque Olimpia es de los que paga bien en Centroamérica, creo que si le hubiese venido bien pasar a un equipo tan grande como la Liga (Alajuelense), un poco lo que hablábamos capaz que recibió una mejora de Olimpia o decidió quedarse… respetable”, dijo el ahora entrenador de Real Estelí de Nicaragua.

En Honduras los jugadores son caros

El argentino también explicó que en Honduras cuesta que los jugadores salgan del país debido a su alto costo y en ocasiones a la “renuencia” de los dirigentes del fútbol catracho.

“En mi opinión humilde, creo que le hubiese venido bien jugar el torneo de Costa Rica, Alajuelense es muy grande, lo que decía al principio, cuando piden jugadores de Honduras cuesta que salgan porque son caros o se ponen renuentes los dirigentes”, aseguró Vazquez.

Permanecer en Olimpia

Vazquez destacó que espera que haya decisión de Álvarez quedarse en Olimpia, porque un futbolista forzado no rinde como debería.

“Es importante saber lo que él quería, porque si tenes a alguien forzado, no te rinde. Jorge tiene muy buen nivel y se mantiene”, cerró.

