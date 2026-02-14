Giro inesperado con Jorge Álvarez en Honduras: la noticia que cambia todo para Alajuelense y Olimpia está en vilo

El futuro de Jorge Álvarez en Olimpia sigue sin resolverse y en el Alajuelense de Costa Rica están atentos a la decisión que podría tomar el mediocampista que sigue siendo del deseo de Machillo Ramírez.

En ese sentido, el comunicador Carlos Prono, también exportero de Olimpia, aseguró que a Álvarez le queda un año de contrato, pero que si el club no le renueva su contrato en los próximos meses, el jugador se marcharía gratis.

“Es un jugador determinante e insustituible. Todo se puede acrecentar porque en un año queda libre. Olimpia tiene que apurarse para renovarle, si pasan los seis meses no te firma”, dijo Carlos Prono en el programa Sin Anestesia.

José Mario Pinto como ejemplo

El exfutbolista puso de ejemplo a José Mario Pinto, quien tuvo la posibilidad de salir a Banfield, pero el club lo retuvo para hacerle frente a la llave ante el América en la Concachampions, torneo del que Olimpia ya quedó eliminado.

“¿Firmó Pinto con Olimpia?, en seis meses queda libre, bueno ya no, son como cuatro meses. Con Jorge Álvarez es lo mismo y si no te firma ahora, ya no te lo firma”, recalcó Prono, quien recordó que Pinto tiene oferta de renovación, pero sigue sin firmarla.

Carlos Prono durante la emisión del programa Sin Anestesia. Foto: YouTube ICN.

Deben ofrecerle contrato largo

Prono también indicó que Olimpia debería hacerle un contrato de tres años a Jorge Álvarez ya que durante los últimos tiempos se ha quedado atrás con esas situaciones.

“El jugador dice: seis meses pasan rápido y negocio todo yo. Jorge Álvarez es buen jugador, le deben hacer un contrato de tres años”, cerró.

Cabe recordar que, entre los últimos jugadores que decidieron no renovar con Olimpia para marcharse fueron Carlos Pineda del Sporting de Costa Rica y Dereck Moncada fichado por el Internacional de Bogotá.

Es decir que, Jorge Álvarez tiene contrato con Olimpia hasta finales de 2026, pero podría negociar con cualquier club a partir de junio del presente año.