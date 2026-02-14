Diego Vázquez sorprende a Olimpia: da la respuesta que nadie esperaba de Jorge Álvarez y Jonathan Núñez

Diego Vázquez ha sido un entrenador que siempre ha complicado a Olimpia, su palmarés lo dice todo, es de esos personajes que el rival no pude ni ver en pintura por lo que ha provocado. Le ganó varias finales y cada tanto se los recuerda.

Ahora bien, el DT vive una nueva etapa en el Real Estelí donde espera hacerlo bien para ser recordado en Nicaragua. En su podcast “El Dieguismo” habló de una comparación que hizo retumbar a Olimpia y Motagua en el último tiempo.

Y es que en una entrevista, Jonathan Núñez, jugador de Motagua que está a préstamo en Lobos de la UPNFM, dijo que era el mejor mediocampista de Honduras, incluso por encima de Jorge Álvarez.

A Diego le consultaron sobre estas declaraciones y el DT fue rotundo con un mensaje claro para Jonathan. No mencionó a Jorge, pero aseguró que entiende sus palabras a cabalidad y que muchos la sacaron de contexto.

Diego Vázquez fue claro con lo que dijo Jonathan Núñez

“Jonathan es muy bueno técnicamente, quizá para la posición de 5 cuando quiere es agresivo y le cuesta eso, porque la tiene, vuelvo a repetir, cuando quiere. Tiene un tema que hay que estar encima para que lo saque. Tiene buen disparo de media distancia, buen pase, maneja bien la pelota, es un jugador interesante. Es un jugador que hicimos debutar nosotros, después se lesionó y le pasó factura, pero todavía es jóven para volver a Motagua”.

¿Qué opina de lo que dijo que es el mejor mediocampista de Honduras? Esto porque el propio jugador se puso encima de Jorge Álvarez, jugador de Olimpia.

“Lo veo bien, uno siempre se tiene que creer el mejor, el ego en el fútbol es bueno, hasta cierto punto que no te sientas imprescindible. El cementero está lleno de imprescindibles, te pones a gritar y no te contesta nadie”.

Y agregó: “Está bien que el jugador que se cree esta autoestima de creerse el mejor. Creo que lo dijo desde ese punto de vista, si a mi me pregunta siempre me voy a creer el mejor. Quizá como siempre lo malinterpretan y lo sacan de contexto, el jugador se tiene que creer el mejor siempre para poder desarrollarse yo lo interpreté así”.

