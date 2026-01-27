Es tendencia:
“No me jodan”: en Honduras no tienen piedad y le pegan a Olimpia donde más le duele y Alajuelense es el vivo ejemplo en Centroamérica

La polémica que desató el periodista hondureño se hizo viral en las redes sociales al comparar la afición de Olimpia y Alajuelense.

José Rodas

Por José Rodas

Mauricio Kawas dejó claro cuál es la afición más grande de Centroamérica.
Las comparaciones entre Olimpia y Alajuelense traspasan lo que ocurre en el terreno de juego y llegan hasta el desempeño de las aficiones en las graderías tanto en Honduras como Alajuelense.

El comentario más reciente es el del periodista hondureño Mauricio Kawas, quien aseguró que la afición del actual campeón de Honduras va apenas dos veces al año al estadio.

“Alajuelense en su partido inaugural ante el Iberia vendió 14 mil boletos, toditos. Y el Olimpia ante Génesis, asustaban en el ‘Chelato’ Uclés”, comenzó diciendo Kawas en Todo Deportes.

“Que me callen la boca”

El comunicador argumentó que la afición de Alajuelense vendió todas sus entradas en la jornada 1, por lo que al mismo tiempo pidió a la afición de Olimpia que le cierre la boca.

“Cuando me dicen que la mejor afición es la de Olimpia, no me jodan, ustedes van dos veces al año al estadio. Afición buena es como la de Alajuelense tricampeón de Centroamérica y campeón de su liga y vendieron todas sus entradas”, indicó.

“Vayan seis mil personas y respalden. Vayan y cállenme la boca”, sentenció.

Carlos Ferrari y Mauricio Kawas durante una emisión de TD Radio.

El partido ante el América

Entre tanto, Olimpia anunció los costos de la boletería para el juego ante el América de México del próximo 3 de febrero que se disputará en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés.

Los costos son: Sol 250 lempiras, sombra 500 y silla mil lempiras.

Tweet placeholder
