“En contacto”: Keyrol Figueroa ya no iría al Oporto por este motivo y el otro club que lo quiere sacar del Liverpool

Giro inesperado con Keyrol Figueroa, el jugador de sangre catracha no iría al Oporto y Liverpool está preparando una renovación de su contrato.

Figueroa había sonado para el conjunto portugués, pero una información desde Honduras, que confirman en Inglaterra, todo ha cambiado de planes.

Lo que se indica es que Keyrol no tendría negociaciones con el Oporto y que todoha sido un rumor, lo que si puede pasar es que se vaya cedido a la segunda inglesa.

Keyrol Figueroa no se mueve de Inglaterra

“Pese a rumores, el entorno de Keyrol Figueroa no tiene negociaciones ni pláticas activas con Oporto de Portugal para una cesión hasta el final de temporada.

El club de Anfield ya prepara una propuesta de renovación para su joya de inferiores.

El campamento de Figueroa sí trabaja y maneja 2 opciones para que el jugador pueda salir del club a préstamo”, informa Álvaro de la Rocha.

Esas opciones serían jugar en la Football League Championship (segunda división de Inglaterra) y hay un equipo que ya se ha puesto en contacto.

“El Bristol City -marcha en el puesto 7 en la tabla de posiciones- se ha puesto en contacto con el Liverpool por la posible cesión del máximo goleador sub-21, Keyrol Figueroa“, reportan desde Inglaterra.

Antes del cierre del mercado, el martes 02 de febrero, Liverpool debe tomar una gran decisión con Keyrol, ya que si no lo renueva se podrá ir gratis a final de temporada.

