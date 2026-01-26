Es tendencia:
Honduras

Keyrol Figueroa se va olvidando del Liverpool y ficharía por este histórico de UEFA que ganó la Champions

Keyrol Figueroa entró en la parte final de su contrato con el Liverpool y ahora puede fichar por un histórico de Europa que ganó la Champions.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Keyrol Figueroa puede cambiar de equipo en Europa.
Keyrol Figueroa está a punto de dar el gran salto en su carrera profesional. El jugador con sangre hondureña busca salir del Liverpool para tener más protagonismo en el fútbol de primera división.

Ya la está rompiendo con el Liverpool Sub-21 donde en esta temporada lleva 11 tantos en 12 partidos disputados. Ahora diario Diez dice que va a mudarse de club.

Figueroa tiene contrato hasta 2026 con Liverpool y puede salir gratis a final de campaña, por lo que los rojos negocian una renovación y enviarlo cedido al Oporto, campeón de Champions League en dos ocasiones.

Negociaciones Keyrol Figueroa, Liverpool y Oporto

“La idea del conjunto inglés es renovar el contrato de Keyrol y enviarlo a préstamo para que gane rodaje en el país luso. La negociaciones están abiertas y son llevadas por la madre del jugador, Sandra Norales, quien junto a la agencia P&P Sport Management S.A.M. trabajan en el movimiento“, indica Diez.

Oporto es uno de los equipos más exportado de talentos, ya que siempre hace crecer a los jugadores desde jóvenes y esta puede ser la oportunidad de Keyrol.

Figueroa ya quiere jugar en el fútbol de élite y desde Portugal llega el interés, también se ha mencionado que en Italia lo tiene en el radar.

Los próximos días serán claves para conocer el futuro de Keyrol, su madre y su nueva agencia llevan las negociaciones y esperan que todo termine en buen puerto.

