Elegidos por FIFA: el cambio que nadie esperaba para el Costa Rica vs. Honduras por el boleto al Mundial 2026

El Costa Rica vs. Honduras del martes 18 de noviembre marcará mucho en la historia de ambas selecciones, ya que se juegan el boleto a la Copa del Mundo o repechaje para ir al mismo que se disputará en 2026.

FIFA, que estará pendiente del encuentro, ha presentado un cambio que nadie se esperaba en el clásico centroamericano.

¿Qué novedad presenta FIFA para el Costa Rica vs. Honduras?

Resulta que Federación Internacional de Fútbol Asociación ha elegido el Costa Rica vs. Honduras para que sea el primer juego oficial de Concacaf en utilizar el balón oficial del Mundial.

Sí, así como lo lee: el clásico centroamericano se va a jugar con el balón Trionda, la esférica que ya fue oficialzada para la Copa del Mundo que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá.

El Trionda será utilizado en el Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias de Concacaf. Foto: FFH

Mencionar que este balón se ha utilizado en amistosos, pero ahora se hará en un partido oficial, algo que impacta a dos países que se juegan un boleto a la Copa del Mundo.

Los jugadores de la Selección de Honduras ya entrenaron con esta esférica, esto para conocer su calidad y también estar familiarizados para el duelo en San José.

De igual forma,Adidas, que es la marca del balón, espera que Costa Rica estrene sus uniformes nuevos de marcar ante la H.

El encuentro entre Costa Rica y Honduras será a las 8:00 de la noche el martes 18 de noviembre. Tantos ticos como catrachos se juegan todo.

La selección de Honduras ya ha entrenado con el Trionada. Foto: FFH