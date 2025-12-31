Ernesto Corti despeja las dudas sobre las contrataciones de Alianza para el Clausura 2026

El argentino Ernesto “Carucha” Corti, director técnico del Alianza FC, habló desde Ciudad de México sobre la planificación que ha diseñado para iniciar la pretemporada el sábado 3 de enero, con la base del plantel que fue protagonista durante el 2025, año en el que los capitalinos disputaron dos finales, conquistando una y quedándose a las puertas en la otra.

Para el estratega cordobés, el balance del año es claramente positivo. “Alianza jugó las dos finales del 2025”, recordó Corti, destacando el trabajo colectivo de jugadores, dirigencia y cuerpo técnico, aunque aceptó que no se alcanzó la excelencia al no cerrar el último torneo con el título. Aun así, reconoció el mérito de Firpo, campeón del certamen, y subrayó que los objetivos planteados se cumplieron en gran medida.

De cara al Clausura 2026, Corti aseguró que el mayor desafío será sostener el camino trazado, manteniendo la exigencia histórica del club. El técnico fue claro al señalar que Alianza peleará nuevamente por el campeonato nacional, sin perder de vista la Copa Centroamericana, uno de los grandes objetivos institucionales. “Hay muchas cosas en juego y vamos a competir como el club lo exige”, enfatizó.

Los fichajes de Alianza

En cuanto al funcionamiento del equipo, el entrenador adelantó que el Alianza del 2026 cambiará muy poco, aunque reconoció que siempre hay aspectos por mejorar. Corti apuntó a elevar el nivel futbolístico, físico y competitivo, buscando un equipo más dinámico. Para ello, aprovechará una primera semana de trabajo con dobles turnos, antes de que arranque oficialmente el torneo, el cual iniciará con un amistoso ante Águila en Estados Unidos.

Respecto al tema de los jugadores extranjeros, Corti fue contundente al defender su rendimiento en el 2025. Afirmó que futbolistas como Julián Grueso, Carlos Salazar y Ányelo Rodríguez respondieron cuando fueron requeridos, y negó que su aporte haya sido una materia pendiente. Las salidas, explicó, obedecen al cierre de contratos y a la necesidad de renovar piezas sin romper la base del equipo.

Finalmente, el técnico albo confirmó que los refuerzos para el Clausura 2026 están prácticamente definidos, a falta de un último detalle. Alianza buscará un defensor central y un jugador polifuncional, además de la llegada ya confirmada de Harold Osorio. Corti anticipó un torneo sumamente competitivo, con varios equipos peleando el título, la clasificación a la Copa Centroamericana y la permanencia, en un escenario donde cada punto será determinante.

