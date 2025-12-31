El mercado de fichajes del Deportivo Saprissa tuvo varios movimientos en las últimas horas. Después de haber caído en la final del campeonato nacional contra Alajuelense, el Monstruo iniciará el año con varias salidas y también con nuevas caras en la planilla.

El equipo tibaseño anunció la llegada de las contrataciones de Bancy Hernández y Tomás Rodríguez. También confirmó la vuelta de los préstamos de Luis Paradela y Rachid Chirino. Con estas altas que tendrá Vladimir Quesada, la S hizo mención a una nueva baja.

En el último día del año, Saprissa comunicó la venta de Warren Madrigal a la Major League Soccer. El delantero continuará su carrera en el Nashville SC luego de un acuerdo entre ambos clubes.

“Fue transferido de manera definitiva. El Deportivo Saprissa le agradece a Madrigal toda su entrega y dedicación con nuestro conjunto y le desea el mejor de los éxitos en su nueva etapa deportiva“, comentó la entidad morada en su página oficial.

¿Cuánto dinero recibirá Saprissa por la venta de Warren Madrigal?

Warren Madrigal fue vendido por una cifra cercana a los 500 mil dólares. El extremo izquierdo estará ligado al equipo de Tennessee por un total de tres años y con la opción de extenderlo por uno más.

La imagen que publicó Nashville SC.

Desde Estados Unidos, destacaron sus atributos. “Warren es un jugador de ataque dinámico que puede crear y finalizar oportunidades de gol a un alto nivel, y esperamos tenerlo con nuestro grupo en 2026“, aseguró el presidente de operaciones de fútbol y gerente general de Nashville SC, Mike Jacobs