FIFA castigará a Honduras por este motivo y Costa Rica lo conoce de cara a la clasifiación al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras se juegan todo en un patido único para ir al Mundial 2026. La Bicolor será castigada por FIFA.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Honduras será golpeado por FIFA por la derrota ante Nicaragua, de perder ante Costa Rica puede seguir cayendo.
La derrota de Honduras ante Nicaragua le traerá a Honduras muchas consecuencias, no solo haber perdido la clasificación directa al Mundial 2026, si no que una caída signficativa en el ranking de FIFA.

El revés de los pinoleros lo hará perder 18,81 puntos, al que no se veía ya tiempos, ya que la H estaba invicta en las Eliminatorias de Concacaf.

“Renuncie”: Honduras ante una decisión inesperada con Reinaldo Rueda antes de medirse a Costa Rica

¿En qué puesto será ubicado Honduras?

Una proyección dicta de que Honduras caerá al puesto 67 del ranking de FIFA, ya que la derrota con Nicaragua lo golpeó.

Eso sí, de ganar en Costa Rica el martes 18 de noviembre lo haría recuperar ciertas unidades, pero ya una nuevo caída lo hundiría más y le quitaría la chance de ir a la Copa del Mundo.

Costa Rica ha sido otro golpeado, ya que perdió 17,39 puntos tras le derrota ante Haití y de igual forma perderá 3 puestos y se ubica en el 48 del ranking. Ganarle a Honduras lo haría mejorar.

Decisión tomada: Reinaldo Rueda prepara una sorpresa que Costa Rica no tenía en los planes para jugarse la clasificación al Mundial 2026

La final entre ticos y catrachos ya no solo es por un puesto en la Copa del Mundo, si no es por mejorar su ubicación ante FIFA.

Costa Rica recibe a Honduras por las Eliminatorias de Concacaf el martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional de San José.

Honduras actualmente está en el puesto 67, bajando tres puestos en el ranking FIFA, tras caer ante Nicaragua.

