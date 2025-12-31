Diego Campos se pronuncia por primera vez tras su salida y confirma lo que nadie quería escuchar en Alajuelense

Tras confirmarse su salida de Liga Deportiva Alajuelense luego de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el tricampeón centroamericano, Diego Campos pasó rápidamente a convertirse en una de las piezas más atractivas del mercado de fichajes.

ver también Enfrentaría a Alajuelense: Diego Campos negocia con otro grande de Costa Rica y Comunicaciones teme perderlo

En un inicio, todo apuntaba a que su destino estaría en Comunicaciones de Guatemala, institución que fue la primera en presentarle una propuesta formal. No obstante, en las últimas horas surgió con fuerza el nombre del Cartaginés y sobre este escenario, pero por el momento nada se ha concretado, mientras tanto, el delantero no dejó pasar de largo el año nuevo para despedirse y dedicó un mensaje emotivo a los manudos.

Diego Campos se despide de Alajuelense

MUCHAS GRACIAS, MANUDOS

Solo tengo palabras de agradecimiento para esta institución y esta afición tan grande! La manera en que nos hicieron sentir a mi esposa y a mi desde el primer día y hasta el último es algo que nos vamos a llevar en nuestros corazones para siempre.

Muchas gracias a todas las personas que trabajan “detrás de cámaras” en el CAR y en el estadio. Cocineras, guardas de seguridad, personal de mantenimiento, fotógrafos, mercadeo y todo el staff que hacen de esta institución un lugar tan especial para trabajar.

A mis compañeros, muchas gracias por tantos momentos y experiencias que tuvimos juntos, me hicieron crecer mucho dentro y fuera de la cancha y los voy a extrañar muchísimo.

Y a todo el Liguismo, muchas gracias. En 2 años levantamos 6 trofeos juntos, celebramos 27 gritos de gol juntos, y tuvimos muchísimos partidos en los que de verdad, di todo por la camiseta! Todo esto fue gracias al apoyo de todos ustedes.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Diego Campos gana 19 mil dólares por mes en Alajuelense, esto cobra Jorge Benguché para ser el goleador de Olimpia y la Copa Centroamericana

Gracias de corazón. Fue todo un honor y un privilegio jugar con esta camiseta!

Feliz 31 de Diciembre!