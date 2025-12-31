“El problema”: Stheven Robles rompe el silencio en medio de los rumores sobre su llegada a Xelajú

El futuro de Stheven Robles se convirtió en uno de los temas más comentados del fútbol guatemalteco en los últimos días, luego de que tomara fuerza la versión de su salida de Comunicaciones para sumarse a Xelajú MC. En medio de los rumores, el propio futbolista decidió romper el silencio con un mensaje contundente que no pasó desapercibido.

Según informó el sitio Canteranos a través de su cuenta oficial de Instagram, Robles tendría todo listo para dejar al equipo crema y convertirse en nuevo jugador de Xelajú, club que sería dirigido por Roberto Hernández, entrenador que habría sido clave en la negociación. De confirmarse, el “Pelón” no volvería a vestir la camiseta blanca, la misma que defendió durante toda su carrera profesional.

Los números de Robles con Comunicaciones reflejan su peso histórico en la institución. Disputó 322 partidos oficiales, en los que anotó ocho goles y repartió 21 asistencias. En la temporada más reciente, tuvo participación en 11 encuentros, sin goles ni pases decisivos, acumulando un total de 906 minutos en cancha.

La respuesta de Stheven Robles ante estos rumores

Mientras las versiones sobre su inminente traspaso a Xelajú seguían creciendo, Robles utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje cargado de molestia. En una historia de Instagram, donde aparece vistiendo la camiseta de Comunicaciones, escribió una frase directa y explosiva: “El problema es que la gente sabe poco, pero habla mucha mierda”. Acompañó el texto con el número 13 y el emoji del fantasma, símbolo habitual del entorno crema.

La publicación de Stheven Robles. (Foto: Instagram)

La publicación fue interpretada como una respuesta clara a las especulaciones que circulan sobre su futuro y a las críticas que comenzaron a surgir tras conocerse el posible cambio de club. Sin confirmar ni desmentir su salida de Comunicaciones para llegar a Xelajú, Robles dejó en evidencia su incomodidad por la forma en que se ha manejado la información.

Por ahora, su destino sigue sin anuncio oficial, pero el mensaje del experimentado futbolista confirma que el tema está lejos de ser simple y que la novela todavía tiene capítulos por delante.