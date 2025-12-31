Es tendencia:
No es Stheven Robles: la figura de peso de Comunicaciones que puede irse en plena crisis

La afición de Comunicaciones empieza a preocuparse ante la falta de contrataciones y las fuertes salidas que se darían pronto.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Pelón no se iría solo.
El Pelón no se iría solo.

La salida de Stheven Robles significaría un duro golpe para Comunicaciones en medio de la situación complicada que atraviesan. El lateral de los Cremas hace más de siete años apareció entre los rumores para marcharse a Xelajú, club que pagaría su cláusula de salida.

Sin embargo, el Pelón salió al cruce en este momento. En su cuenta de Instagram, le puso un pequeño freno a esta información que lo podría sacar de Comunicaciones después de un largo tiempo. “El problema es que la gente sabe poco, pero habla mucha mierda”, lanzó Robles acompañando su mensaje junto al número 13 y el emoji del fantasma, símbolo del Albo.

Con la situación de Stheven Robles en pausa, hay otra información sobre uno de los líderes de Comunicaciones. En este caso, se trata de José Carlos Pinto, capitán de los Cremas y también de la Selección de Guatemala, quien estaría negociando con otro club de la Liga Nacional.

Fantasma Figueroa todavía no asumió en Comunicaciones y ya tiene malas noticias para el inicio del Clausura 2026

Según la información de Producciones Deportivas, tanto Xelajú como Antigua GFC están interesados en contar con los servicios de Pinto. Al capitán crema le quedan tan solo seis meses de contrato, por lo que ya puede negociar libremente con cualquier club.

En caso de marcharse en este mercado, a Comunicaciones le ingresaría dinero por su traspaso, ya que se iría con contrato vigente. Según detalló el medio mencionado, la cláusula de rescisión es de 500 mil quetzales, la misma que posee Robles. A unos días de la presentación del Fantasma Figueroa, ambos jugadores podrían marcharse. Todo quedará por verse en la próxima semana.

Fantasma Figueroa contra las cuerdas

A la espera de la llegada del Fantasma Figueroa como nuevo entrenador, el chileno no tendrá margen de error. Los Cremas están en la última posición de la tabla anual, por lo que otra mala campaña como la de este semestre podría provocar el primer descenso de su historia.

