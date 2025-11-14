Revelan el revés que sufriría Costa Rica si no logra la clasificación al Mundial 2026: “Terminaría el acuerdo”

La Selección de Costa Rica atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente en eliminatorias. La derrota ante Haití dejó a la Selección prácticamente contra las cuerdas y con un futuro lleno de incertidumbre: está obligada a vencer a Honduras en la última fecha y, además, necesita una combinación de resultados para tener opciones reales de clasificar al Mundial 2026. El margen es mínimo y el panorama, complejo.

Pero más allá del golpe deportivo, un nuevo dato expuesto en el programa Seguimos encendió aún más las alarmas: si Costa Rica no clasifica, el impacto económico sería mucho más severo de lo que se imaginaba, y afectaría directamente los convenios comerciales que hoy sostienen parte de la estructura del fútbol nacional.

¿Cuál es el revés que recibiría Costa Rica si no clasifica al Mundial?

Según reveló el espacio televisivo, varias marcas patrocinadoras tienen cláusulas que les permitirían terminar su relación con la Federación Costarricense de Fútbol en caso de no lograr la clasificación al Mundial. El retroceso deportivo comprometería los niveles de exposición y retorno de inversión que las empresas esperan, lo que las llevaría a abandonar el proyecto.

La situación sería tan delicada que, incluso, se puso en duda la continuidad de uno de los acuerdos más importantes: el contrato con Adidas, la marca que viste a la Selección Nacional. Aunque el convenio está firmado hasta mediados del 2030, Seguimos informó que la continuidad del mismo podría verse afectada si la Sele queda fuera de la Copa del Mundo.

Para la Federación, la pérdida de patrocinadores representaría un golpe financiero devastador que se sumaría a la enorme merma de ingresos por no clasificar al torneo, complicando aún más la planificación y el apoyo económico que se brinda a las distintas selecciones y al fútbol nacional en general.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo que sucedió detrás de cámaras: así terminó la pelea del Piojo Herrera luego de la caída de Costa Rica ante Haití

Costa Rica se jugará su futuro este martes ante Honduras, pero ya no solo se trata del boleto al Mundial. Cada vez queda más claro que el fútbol costarricense entero podría enfrentar un revés histórico si la Sele no consigue el milagro.