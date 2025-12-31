Hace varios días que en la Liga Deportiva Alajuelense están preocupados por lo que pueda llegar a pasar con el futuro de Jeison Lucumí. El colombiano finaliza su contrato este 31 de diciembre, por lo que genera mucha incertidumbre entre los manudos.

Lucumí fue una de las piezas importantes para conseguir la estrella 31. Sin embargo, no hubo tiempo anteriormente para acordar la renovación, ya que estaban en competencia. De todos modos, parece indicar que las noticias serán buenas para Machillo Ramírez.

Según informó el periodista Kevin Jiménez a través de X, Alajuelense avanza en la renovación del colombiano. “Esperan cerrar todo próximamente“, detalló sobre lo que sucederá con el extremo izquierdo.

Con esta novedad, el DT manudo cierra el año de gran manera, ya que también recibió la noticia de la contratación de Kenneth Vargas como nuevo refuerzo. De esta manera, la ofensiva manuda por los extremos estará bien cubierta para el 2026 si se confirma la renovación.

En este primer semestre de la temporada 25-26, Lucumí tuvo una buena participación en el equipo. El ex Deportes Tolima disputó 28 partidos en los que anotó dos goles y aportó cuatro asistencias. Salvo algunos juegos que se perdió por la Copa Centroamericana, estuvo en casi toda la campaña.

El refuerzo que todavía espera Machillo Ramírez para el 2026

Todavía resta saber qué sucederá con el centrodelantero. Doryan Rodríguez fue cedido a Puntarenas FC y Alberto Toril no continuará por decisión del club. Por eso, el único delantero de área por el momento es Ronaldo Cisneros. Esto significa que buscarán un jugador en dicha posición.