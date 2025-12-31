Se va a un rival directo: Alajuelense hace oficial la limpieza y se desprende de un fichaje del Machillo Ramírez

La Liga Deportiva Alajuelense se movió rápidamente para definir las primeras salidas en este mercado de fichajes. Pese a ser el campeón del Torneo Apertura 2025, en el cuadro rojinegro no pierden tiempo para preparar la planilla de cara al Clausura 2026.

El primero en irse fue Diego Campos, quien no renovó su contrato y quedó en libertad de acción. El extremo izquierdo tenía opciones en Guatemala, pero todo parece indicar que permanecerá en Costa Rica y será rival de la Liga en el próximo campeonato.

La otra salida que anunció Alajuelense en sus canales oficiales fue la de Kenyel Michel, que se unirá definitivamente al Minnesota United. Mientras define la salida de otros jugadores, en las últimas horas se dio a conocer el nombre que se irá a pesar de ser un futbolista que pidió Machillo Ramírez en el último mercado.

John Paul Ruiz se une a las bajas de Alajuelense

Ahora es el nombre de John Paul Ruiz que quedó fuera de manera oficial de la Liga Deportiva Alajuelense, tal como se había mencionado antes, se iría en calidad de préstamo a Municipal Liberia en el que se espera sea uno de los rivales directos.

Ruiz llegó a la planilla manuda este año. Arribó en el último mercado de fichajes por decisión del entrenador para el Apertura 2025. Comenzó la temporada como uno de los titulares, pero perdió su lugar luego del escándalo en el que participó junto a Creichel Pérez en el que se pelearon en un bar de San José.

Estos ya son de los últimos movimientos de los manudos, que tras lograr romper su sequía de títulos en Costa Rica, ya se está armando para el Clausura 2026 y también para la Copa de Campeones de la Concacaf.