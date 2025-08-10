“El seguimiento del troncazazo”: la humillación a Choco Lozano en México que indigna a Honduras

La estadía de Antony Lozano en Santos Laguna de México se ha convertido en una auténtica pesadilla.

El delantero hondureño llegó con gran cartel luego de una década en España, pero su nivel no ha sido el esperado.

Es por eso que las críticas hacia el “Choco” son cada vez más fuertes y tras su expulsión en Leagues Cup la paciencia se ha agotado.

Choco Lozano humillado por la prensa mexicana

Luego de ese grave error de Lozano donde dejó a su equipo con uno menos en lo que fue una humillante derrota por 4-0 ante LA Galaxy, las críticas no han cesado.

Recientemente la prensa mexicana fue durísima con el internacional por Honduras al que tacharon como “troncazazazo”.

Fue en el programa “Fútbol al Día” de Canal 6 Multimedios dónde la crítica fue feroz y humillante con Antony Lozano.

Los panelistas hicieron un seguimiento a lo que ha sido su carrera en Santos Laguna y las faltas de respeto no se hicieron esperar.

Los presentadores se preguntaban que faceta positiva tenía el “Choco” y no encontraron mayor respuesta.

“¿Es rapidísimo? No. ¿Mete goles? No. No es un futbolista que influya en los movimientos de la defensa rival. ¿Qué tiene de bueno el Choco? Es lo triste y preocupante, ves al Choco ingresar y dices ´mejor nos hubiésemos quedado con uno menos´. Lo peor del Choco es que tiene una actitud muy apática”.

Choco Lozano ha dejado mucho que desear en su club. (Foto: Getty Images)

Choco Lozano seguirá en Santos Laguna

Pese a las críticas, lo que ha podido conocer Fútbol Centroamérica es que Antony “Choco” Lozano no se moverá de Santos Laguna.

El delantero tiene contrato hasta 2027 y si bien su rendimiento no ha sido el esperado, la dirigencia lagunera prefiere retenerlo y ver si en algún momento puede traspasarlo y generar un ingreso económico.

Santos ya decidió que no rescindirá el contrato de Lozano por el alto costo que eso conllevaría.