Subtrama al descubierto: las ofertas que Julián Martínez rechazó y su salario en FC Alverca de Portugal

El impactante traspaso de Julián Martínez de Olimpia a FC Alverca de Portugal ha sido el más sonado de las últimas semanas.

Honduras volverá a tener a un legionario en la Primeira Liga y eso trae grandes alegrías para la Selección Nacional.

ver también Vinicius Jr. firma un movimiento histórico y ficha a joya de la Selección de Honduras

Las ofertas que Julián Martínez rechazó por jugar en Europa

Ahora el central a sus 21 años tendrá su primera experiencia en Europa y será en una Primera División.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la propuesta de FC Alverca no fue la única que llegó a los agentes de Martínez durante este mercado de fichajes.

El ahora ex-Olimpia tuvo la posibilidad de jugar en otro país del Viejo Continente ya que recibió una interesante opción.

Publicidad

Fútbol Centroamérica pudo conocer que LASK Linz de la Bundesliga de Austria hizo una oferta para quedarse con el talento de Honduras.

Publicidad

Los austriacos ofrecieron un contrato con salario de 13mil dólares mensuales, pero no lograron convencer a Martínez y sus agentes.

Publicidad

Julián Martínez pudo jugar en otros destinos, pero eligió Portugal. (Foto: Getty Images)

Otra de las propuestas que tuvo el zurdo llegó desde la Major League Soccer, más específicamente a New York FC.

Publicidad

Publicidad

El cuadro que pertenece al City Group tuvo pláticas concretas con el campamento de José Julián, pero el trato no se pudo llevar a cabo.

NYCFC fue la propuesta económica más fuerte que llegó a la mesa de Martínez. Los estadounidenses ofrecieron un salario de 20mil dólares y una prima de fichaje de 50mil por firmar.

Publicidad

Sin embargo, la relación entre ambas partes no fue la mejor y el deseo del hondureño por jugar en Europa pesó más en su decisión.

Publicidad

Cabe destacar que Philadelphia United, Toronto FC y Colorado Rapids también estuvieron interesados en Martínez, pero eran los neoyorquinos los que tenían los derechos de descubrimiento por lo que no pudieron iniciar una negociación.

Publicidad

Por su parte Lorient de Francia y Dynamo Moscow de Rusia solo preguntaron cuál era su condición contractual pero no ofrecieron ningún vínculo.

ver también Rubilio Castillo recibe revés que cambia su futuro y el equipo de Centroamérica que rechazó ficharlo en su cara: “No estamos interesados”

¿Cuál será el salario de Julián Martínez en Portugal?

Es así como José Julián Martínez se terminó decidiendo por fichar con FC Alverca de Portugal.

El contrato que firmará este lunes es de 4 temporadas con opción de club a una más.

Finalmente el contrato que Martínez firmará con los portugueses es, según se pudo conocer, de 15mil dólares mensuales.

Publicidad

Publicidad

Es decir, su salario ascenderá a 180mil dólares anuales y, ya que es contrato por 4 años devengará un ingreso de 720mil dólares al finalizar su vínculo.

El jugador de 21 años firmará contrato este lunes luego de pasar los exámenes médicos.