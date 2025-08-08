Choco Lozano fue expulsado en la Leagues Cup y todo Santos Laguna tomó una decisión que el hondureño no quería

Choco Lozano ha comenzado peor que nunca la temporada con el Santos Laguna, en las primeras fechas se lesionó y ahora cometió un error que le está pesando mucho.

El conjunto lagunero se enfrentó al LA Galaxy en la última jornada de la Leagues Cup y fueron goleados 4-0, no pudieron ganar un tan solo partido.

¿Qué pasó con el Choco Lozano?

El hondureño tuvo un partido para el olvido a pesar de iniciar como titular. Esto ha hecho que los aficionados pierdan la paciencia total con su persona.

Al minuto 25 recibió una tarjeta amarilla por una falta, pero al 44 se vino todo abajo luego de un pisotón al defensa Maya Yoshida lo que provocó su expulsión.

El propio Antony salió molesto con su persona por dejar a su equipo 10 hombres, las autocrítica está, pero después vino lo peor.

Todos los aficionados del Santos Laguna se le fueron en contra al hondureño, muchos con comentarios pasados de tono, ya que su rendimiento no es el mejor.

No es la primera vez que Choco es expulsado en Santos, ya en el pasado recibió una roja en un encuentro contra Chivas.

La situación se complica más cuando encontramos que su último gol fue el 25 de enero de penal contra el América. La paciencia de todo Santos Laguna se acabó con Lozano.

