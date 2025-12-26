Es tendencia:
Jeaustin Campos asegura el primer fichaje de Real España para 2026 mientras se confirma la víctima que se va

Jeaustin Campos ya ha comenzado el nuevo plan de Real España para 2026 y se confirma el primer fichaje, que el propio DT pidió.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos ya tiene su primer fichaje para el 2026.
Jeaustin Campos ya tiene su primer fichaje para el 2026.

Real España fue eliminado en la fase Triangular de la Liga Nacional de Honduras y Jeaustin Campos no ha podido cumplir en su tercer torneo lograr ser campeón en suelo catracho.

El DT aseguró en conferencia de prensa post eliminación que el equipo necesita fichajes de calidad para afrontar el torneo liguero y la Concachampions 2026.

Diario Diez confirma que el volante creativo Gonzalo Ritacco es nuevo jugador del Real España y que es un expreso pedido del entrenador tico.

Ritacco tiene 32 años, es argentino y su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia. El mediocampista ya ha tenido experiencia en equipos como Cienciano, Deportivo Táchira, Delfín, Rodos, Manta, Defensores Unidos, Dushanbe y Quizilqum.

Real España tiene su propio plan y es traer jugadores de este calibre para competir, en Honduras ya dicen que Gonzalo es un ‘fichajazo’.

Se confirma la primera víctima de la barrida de Jeaustin Campos

Para que llegue uno se tiene que ir otro y Álvaro de la Rocha ha dado a conocer que Real España tiene su primera babja para el 2026.

Se trata del Jeison Moreno que no será renovado por el club y se va tras 46 partidos disputados con una cuota baja de goles con ocho.

