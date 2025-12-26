Jeaustin Campos asegura el primer fichaje de Real España para 2026 mientras se confirma la víctima que se va

Real España fue eliminado en la fase Triangular de la Liga Nacional de Honduras y Jeaustin Campos no ha podido cumplir en su tercer torneo lograr ser campeón en suelo catracho.

El DT aseguró en conferencia de prensa post eliminación que el equipo necesita fichajes de calidad para afrontar el torneo liguero y la Concachampions 2026.

ver también Confirmado: Alex López se olvida de Olancho FC y ficha por impensado club de Centroamérica

Diario Diez confirma que el volante creativo Gonzalo Ritacco es nuevo jugador del Real España y que es un expreso pedido del entrenador tico.

Ritacco tiene 32 años, es argentino y su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia. El mediocampista ya ha tenido experiencia en equipos como Cienciano, Deportivo Táchira, Delfín, Rodos, Manta, Defensores Unidos, Dushanbe y Quizilqum.

Real España tiene su propio plan y es traer jugadores de este calibre para competir, en Honduras ya dicen que Gonzalo es un ‘fichajazo’.

Publicidad

Publicidad

Se confirma la primera víctima de la barrida de Jeaustin Campos

Para que llegue uno se tiene que ir otro y Álvaro de la Rocha ha dado a conocer que Real España tiene su primera babja para el 2026.

ver también Real España pone en alerta a Saprissa tras la noticia que se confirma en Honduras sobre Jeaustin Campos

Se trata del Jeison Moreno que no será renovado por el club y se va tras 46 partidos disputados con una cuota baja de goles con ocho.

Publicidad

Tweet placeholder