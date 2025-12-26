Es tendencia:
Pedro Troglio lo sacó de Olimpia por la poca entrega y ahora Motagua va por su fichaje

Motagua ya piensa en el 2026 y quiere reforzarse con un ex Olimpia que Pedro Troglio sacó por falta de entrega.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Pedro Troglio lo sacó de Olimpia y ahora Motagua va por su fichaje.
Motagua no tuvo el mejor año en 2025 y quiere darle vuelta a la página tras no poder rendiar en la Liga Nacional de Honduras y Copa Centroamerica.

El Azul Profundo se quedó sin ir a la Concacahampions y busca renovar el equipo con fichajes y tiene pláticas muy avanzadas con un ex Olimpia.

¿Qué jugador quiere Motagua?

Se trata de José Alajandro Reyes, jugador de 28 años que es es agente libre tras su salida de Sporting FC y es uno de los principales objetivos de Emilio Izaguirre en el actual mercado.

Reyes tiene pasado en Olimpia, Génesis y Real España, clubes que jugó antes de irse a probar suerte a Costa Rica.

De el León salió por falta de minutos con Pedro Troglio, el DT aseguró en su momento que Alejandro no le ofrecía lo que pedía.

“Le hemos dado algunas posibilidades, le explicamos lo que queremos y a Ale le cuesta esa parte. A mí me gusta recuperar la pelota a la pérdida porque es la manera que puedo encontrar la defensa contraria desarmada y en tres pases llegar a una situación de gol”, indicó.

“Ale puede ir a otro club donde el técnico le diga: ‘Mirá, vos cuando la tenés jugá y después no hagás nada y capáz que ahí le va bien. A mí me gusta forma a los jugadores de otra manera, que se mueva cuando la tenemos (pelota) y trabaje cuando no la tenemos, ese es el fútbol de hoy”, dijo en su momento sobre el jugador que ahora quiere Motagua.

Alejandro Reyes viene de jugar 72 partidos en Costa Rica con el Sporting y esa estadía marcó 11 goles y dio 12 asistencias.

