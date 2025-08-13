Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Rigoberto Rivas toma su decisión y Kocaelispor ya lo sabe, no hay vuelta atrás para el hondureño

A Rigoberto Rivas le comunicaron que no entra en planes de su club.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

El hondureño tiene su futuro en el aire.
El hondureño tiene su futuro en el aire.

Rigoberto Rivas es uno de los jugadores llamados a ser referentes para Honduras en Europa.

El ´Bambino´ fue formado en el fútbol europeo y tiene ya una importante experiencia en el fútbol de Italia en Serie B y más recientemente en Turquía.

En Portugal hacen eco de la exclusiva de Fútbol Centroamérica: ¿se cae la llegada de Alberth Elis a Maritimo?

ver también

En Portugal hacen eco de la exclusiva de Fútbol Centroamérica: ¿se cae la llegada de Alberth Elis a Maritimo?

Rigoberto Rivas toma su decisión

Pese a ello, el extremo no ha podido consolidarse ni en la Selección de Honduras ni en su actual club, Kocaelispor.

De hecho el cuadro turco le comunicó que no sería tomado en cuenta para esta temporada por parte del DT, Selçuk İnan.

Publicidad

Sin embargo, Rivas al tener contrato hasta 2027 con el equipo tiene el poder de decisión absoluto sobre su futuro.

Es por eso que el internacional catracho ha tomado la decisión de continuar, al menos por ahora, en Kocaelispor.

Publicidad

El motivo de su decisión es que ninguno de los clubes interesados en él puede pagar el contrato que actualmente tiene.

Y es que Rivas tiene uno de los contratos más altos del club que además cuenta con una cláusula que aumenta su pago temporada tras temporada.

Publicidad

Asimismo el hecho de que Iğdır FK Amed SFK sean de la Segunda División de Turquía tampoco sedujo en la parte deportiva al jugador.

Publicidad
UEFA oficializa el futuro de Luis Palma: Lech Poznań recibe notificación tras ser eliminado de Champions League

ver también

UEFA oficializa el futuro de Luis Palma: Lech Poznań recibe notificación tras ser eliminado de Champions League

Es así como por ahora Rivas se mantendrá en el equipo, aunque Kocaeli espera que algún club pueda convencer al jugador para que se marche.

La dirigencia verdinegra tiene decidido no poner ninguna traba para la salida del hondureño.

Rivas por los momentos se mantiene lesionado y no fue parte del primer partido oficial de la temporada, derrota 1-0 ante Trabzonspor en la fecha 1 de la Superlig.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Reinaldo Rueda vigila: figura de Honduras cerca de cambiar de club a un mes de iniciar la Eliminatoria
Honduras

Reinaldo Rueda vigila: figura de Honduras cerca de cambiar de club a un mes de iniciar la Eliminatoria

El contrato millonario de Rigoberto Rivas y la cláusula secreta que arruina a Kocaelispor
Honduras

El contrato millonario de Rigoberto Rivas y la cláusula secreta que arruina a Kocaelispor

Rigoberto Rivas recibe el revés definitivo por parte de Kocaelispor y Reinaldo Rueda queda atónito
Honduras

Rigoberto Rivas recibe el revés definitivo por parte de Kocaelispor y Reinaldo Rueda queda atónito

Costa Rica se prepara para el regreso más esperado rumbo al Mundial 2026 y el Piojo Herrera lo confirma
Costa Rica

Costa Rica se prepara para el regreso más esperado rumbo al Mundial 2026 y el Piojo Herrera lo confirma

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo