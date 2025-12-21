Rumbo a Sudamérica: Figura de la Selección de Panamá a un paso de cambiar de equipo para el 2026

La Selección de Panamá podría estar muy cerca de sumar otra transferencia histórica de cara a la temporada 2026, en una operación que también ilusiona a Sport Boys del Callao, club que busca recuperar protagonismo en la Liga 1 de Perú. En ese escenario aparece el nombre de Edilson Carrasquilla, volante panameño que se ha convertido en un objetivo concreto para el conjunto rosado.

ver también El gol maradoniano de César Blackman con el que le dio el triunfo a Slovan Bratislava en la UEFA Europa League

El interés surge tras la visita de Jaime De La Pava, entrenador colombiano que está cerca de ser anunciado como nuevo técnico de Sport Boys, quien viajó a Panamá para evaluar futbolistas en sitio. Durante su estadía, el estratega quedó satisfecho con el rendimiento de Carrasquilla, a quien sigue de cerca como posible refuerzo para el próximo curso.

Actualmente, Edilson Carrasquilla milita en el San Francisco de La Chorrera, donde ha logrado consolidarse como una pieza importante en el mediocampo. Con apenas 23 años, el volante aparece como una alternativa real para fortalecer al equipo del Callao, que pretende armar un plantel competitivo y con mayor dinámica.

La información fue revelada por el periodista José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, quien explicó que De La Pava aprovechó su viaje para realizar visorías. “Negociaciones abiertas. Nada cerrado aún”, señaló el comunicador, dejando claro que si bien el interés es concreto, todavía restan detalles por resolver.

¿Quién es Edilson Carrasquilla?

Desde lo futbolístico, Carrasquilla es un mediocampista mixto, con buena proyección y roce internacional. Ha sido convocado a la Selección Mayor de Panamá, aunque aún no debuta oficialmente, y formó parte del plantel campeón del Torneo Maurice Revello 2023. En el año 2025 disputó 35 partidos y anotó un gol, números que respaldan su regularidad.

Publicidad

Publicidad

Además, el joven volante lleva el fútbol en la sangre, al ser hermano de Adalberto Carrasquilla, figura de la selección canalera y de Pumas de la Liga MX. Su posible llegada a Sport Boys significaría una inyección de juventud, energía y calidad en el mediocampo de la ‘Misilera’, mientras Panamá sigue exportando talento a ligas competitivas del continente.