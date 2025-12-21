José Giacone ya terminó su paso por Diriangén FC. El técnico argentino se despidió este sábado tras ser campeón del Torneo Apertura de la competencia nicaragüense y tendrá su segundo ciclo al frente del banquillo del Club Sport Herediano.

Giacone llega al equipo flórense por decisión de Jafet Soto, quien confió en él durante el ciclo que tuvo entre 2019 y 2020. En aquel entonces, Herediano consiguió ganar el Torneo Apertura 2019 tras superar a Alajuelense en la final y también en la Gran Final.

Giacone habló sobre sus predecesores

Este domingo, antes de haber viajado hacia suelo costarricense, Giacone mantuvo una entrevista con Radio Columbia en la que le consultaron sobre lo que sucedió con Pablo Salazar, Hernán Medford, entre otros técnicos.

Pablo Salazar estuvo apenas 5 partidos. Hernán Medford dirigió solo 9. Paté Centeno también comandó la misma cantidad y se marchó en conflicto. Por eso, al DT argentino le preguntaron si tenía preocupación sobre esta cuestión.

“No tengo miedo a eso. Confío mucho en mi trabajo y en los futbolistas. Estoy convencido que las cosas van a salir bien. No le tengo temor alguno a esa situación, más bien es un reto”, respondió Giacone sobre la gran crítica que recibe Jafet Soto sobre lo poco que duran los entrenadores.

Además, dejó en claro que el Team irá por la revancha en el campeonato nacional: “Lo asumo con mucha ilusión, muchas ganas. Es un lindo reto. Es un club que conozco bien, que me ha tratado muy bien en mi estadía. Voy con mucha confianza. Ya me pongo en técnico, lo percibo de afuera y se que hay unas ganas de revancha por lo que sucedió en este torneo. Se cuenta con una gran planilla. Es capaz de sobreponerse y de ir por ese título”.