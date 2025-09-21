“Le dio el oro al bandido”: Julián Martínez recibe feroz sentencia tras su último partido en Portugal

Julián Martínez jugó su tercer partido en la Primeira Liga de Portugal con su nuevo equipo, Alverca.

El central hondureño no había tenido participación tras las Fecha FIFA pero este sábado volvió a la titularidad ante Santa Clara.

Sin embargo, el ex-Olimpia tuvo un grosero error que le permitió a su rival ponerse encima del marcador y eso le ha traído críticas tras el encuentro.

La feroz sentencia contra Julián Martínez en Portugal

El performance del zurdo no fue del todo malo, pero sí quedó en la retina su error al iniciar el partido.

Martínez no tuvo una buena ejecución en el cabezazo que pretendía dar para ceder el balón a su guardameta y el rival terminó robando el esférico que finalmente terminó en lanzamiento penal lo que ocasionaría el 0-1.

La jugada quedó en el recuerdo de todos y el propio director técnico de Alverca, Custódio Castro, se refirió a ese fallo en conferencia de prensa.

“El penalti [de Santa Clara] terminó siendo resultado de nuestra mala cobertura con un balón que ya habíamos trabajado. Sabíamos que a menudo recortaban el balón al intentar jugar en profundidad. Nuestra mala cobertura resultó en el penalti”, indicó.

La jugada también fue criticada por medios de comunicación como A Bola que en su resumen del encuentro no dejó de remarcar lo hecho por el internacional de Honduras.

“La mayor constante de los azorianos fue Brenner Lucas, quien fue un dolor de cabeza para el lado izquierdo de la defensa del Ribatejo con sus carreras, iniciativas de uno contra uno e insistencia que puso en jaque repetidamente a Julián Martínez. Fue solo a los ocho minutos de juego que el central de Alverca, que no tuvo un partido particularmente exitoso, le dio el oro al bandido: un pase atrás a André Gomes estaba a mitad de camino, el extremo rival anticipó, estuvo uno contra uno con el portero y, después de jugar inicialmente como héroe, el portero, cedido por el Benfica derribó al brasileño. Serginho lanzó el penalti y no falló”, sentenciaron.

Julián Martínez falló y su equipo lo sufrió.

Lo cierto es que Alverca perdió su tercer partido en cuatro partidos y comienzan a complicarse con el descenso en Portugal.

El equipo que tiene como dueño a Vinicius Jr solo tiene una victoria, frente a Tondela, donde justamente Martínez no tuvo actividad.

El próximo partido de los del Ribatejo será ante Guimaraes el próximo domingo 28 de septiembre en el último partido antes de la jornada Eliminatoria de Concacaf.