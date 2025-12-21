¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Municipal y Antigua que definirá al campeón del Apertura 2025?

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá su capítulo final en El Trébol. Tras el partido de ida jugado en el estadio Pensativo, ahora todo se definirá en la casa de Municipal, donde se conocerá al al monarca del fútbol chapín: Antigua GFC va por el bicampeonato nacional, mientras que los Escarlatas buscarán su estrella 33 y así dejar atrás a Comunicaciones.

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Municipal y Antigua?

La final de vuelta del Torneo Apertura 2025 se disputará así:

Día: sábado 27 de diciembre de 2025

Hora: 6:00 p.m. (hora de Guatemala)

Estadio: Manuel Felipe Carrera – El Trébol, Ciudad de Guatemala

Municipal, como mejor ubicado en la fase regular, es el encargado de cerrar la serie en casa, respaldado por su afición en El Trébol, mientras que Antigua llega con la misión de arruinar la fiesta escarlata y volver a levantar el trofeo fuera de casa.

El Trébol espera por los Panzas Verdes (Municipal).

Aunque la Liga Nacional y el propio club deben emitir aún la confirmación definitiva del horario, todo el cronograma de la fase final está armado para que el campeón del Apertura 2025 se conozca precisamente ese sábado 27 por la noche, en una jornada que promete estadio lleno, nervios al límite y, si hace falta, prórroga y penales para decidir al campeón de Guatemala.

¿Cómo se define al campeón del Apertura 2025 en caso de empate?

En la final Municipal vs. Antigua no hay gol de visitante ni ventaja por posición en la tabla. Si el global termina empatado, la corona del Apertura 2025 se decidirá en tiempo extra y, de ser necesario, desde el punto penal.

