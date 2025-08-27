Es tendencia:
Se recuperó a tiempo pero Reinaldo Rueda decidió borrarlo; legionario de Honduras queda fuera de la Eliminatoria

El director técnico de la Selección Nacional de Honduras decidió no contar con uno de los jugadores que militan en Europa.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda decidió dejar fuera a un legionario de Honduras.
La Eliminatoria de Concacaf está a solo días de iniciar y las selecciones ya definieron a sus elegidos para los primeros dos partidos.

Honduras visitará a Haití y recibirá a Nicaragua, aunque tendrá bajas sensibles de varios legionarios debido a lesiones.

Fantasma Figueroa confirma con Nicaragua la noticia que Costa Rica y Honduras tanto querían escuchar para las Eliminatorias de Concacaf

Figuras como Denil Maldonado y Kervin Arriaga se perderán ambos partidos con la Bicolor debido a molestias musculares.

¿Qué legionario de Honduras fue borrado por Reinaldo Rueda?

Sin embargo, hay un jugador que juega en una primera división de Europa que se recuperó de sus molestias pero que no fue tomado en cuenta por Reinaldo Rueda.

Se trata del extremo que milita en Kocaelispor de la Superlig de Turquía, Rigoberto Rivas.

El “Bambino” estuvo dos meses fuera de las canchas; no participó de gran parte de la pretemporada ni tampoco ha debutado en los primeros encuentros de su equipo, pero en los últimos días recibió el alta médica de parte de su club.

Rivas, 27 años, reapareció en los entrenamientos de Kocaeli este lunes y luce 100% recuperado de su última distensión muscular.

Rivas ha sido uno de los habituales en la consideración de Rueda, pero en 2025 ha sufrido hasta cinco lesiones diferentes que le han impedido tener su mejor nivel.

De hecho, fueron los problemas físicos los que impidieron que pudiera estar en la Copa Oro con la ´H´.

Es así como a, pese ya estar entrenando, el DT de la Bicolor optó por no convocarlo debido a su falta de ritmo competitivo.

Ahora Rivas deberá ponerse a punto con Kocaelispor y apuntar a las fechas eliminatorias ante Costa Rica y Haití del mes de octubre.

Honduras inicia el camino mundialista el próximo viernes 5 de septiembre en Curazao ante Haití.

