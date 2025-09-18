“El que menosprecie, no sabe de fútbol”: Costa Rica recibe cruda sentencia de Honduras que impacta a toda Concacaf camino al Mundial 2026

El Honduras vs. Costa Rica se está palpando cada vez un poco más, ya que ese 09 de octubre se acerca para el duelo que se dará en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Ambas selecciones viven realidades distintas, la Bicolor con la alegría a tope por ser líderes, pero no confiados.

La Sele en crisis por los dos primeros empates y con un Piojo Herrera ratificado, aunque en la cuerda floja, ya que su fútbol todavía no convence a los ticos.

Ahora, Costa Rica ha recibido una sentencia desde Honduras y la ha dado Emilio Izaguirre, una leyenda catracha que sabe lo que es enfrentarlos en partidos de Eliminatoria.

Para la batalla del 09 de octubre asegura: “Como dije anteriormente, si yo le pregunto a cualquier exjugador como Wilson Palacios, Maynor, David Suazo, Muma Bernárdez o Carlos Pavón, ellos quieren estar jugando. Esos son los partidos que nos gustan a todos los jugadores, esos juegos con presión, son bonitos, de mucha determinación para una clasificación a una Copa del Mundo, esos son los partidos lindos donde nosotros recordamos cada encuentro que hemos jugado, esos son los juegos que uno vive para toda la vida”, dijo a La Prensa.

Y agregó: “Eso le va a tocar a los jugadores, hacer historia o mirar. Pero ojalá primero Dios puedan hacer historia, que sumen ese partido tan importante, le sacarían cinco puntos a Costa Rica y luego cerrar esa llave de fecha FIFA ante Haití en Tegucigalpa para sumar más unidades. Ojalá que los dos partidos se puedan ganar para estar más cerca de la clasificación y hacer historia para ellos, que toda Honduras los recuerde por siempre, creo que es algo muy bonito. Como dije en su momento, quisiera prepararme y estar con ellos jugando, pero uno ya no puede y ahora los muchachos deben de hacer historia para su carrera​​”.

Emilio Izaguirre asegura que Costa Rica no es más que Honduras.

Emilio Izaguirre sentencia al que piense que Costa Rica es mejor que Honduras

Emilio Izaguirre no considera que Costa Rica sea más que Honduras y ha lanzado una sentencia sobre el que piense lo contrario.

“Yo creo que Costa Rica no es más que Honduras, estamos muy parejos en todo. Lo miramos en la Copa Oro donde le ganamos a Panamá, le competimos a México sea como sea, yo creo que tenemos jugadores muy determinantes en Europa, México, MLS. El que menosprecie a Honduras y todos estos jugadores, no sabe de fútbol, tenemos grandes futbolistas y yo siempre tengo admiración por los jugadores que están en el exterior y los que están aquí creciendo. Julián Martínez hizo una buena Copa Oro y se fue para Europa, siempre voy a tener palabras de motivación para estos chicos que permanecen afuera del país”.

Izaguirre, director deportivo de Motagua en la actualidad, espera que Honduras esté en la Copa del Mundo 2026. Esto para que Reinaldo Rueda para retirarse de la mejor forma de los banquillos.