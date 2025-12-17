“Saprissa es chiquito”: la provocación desde Panamá que ridiculiza al Monstruo y empuja a Tomás Rodríguez hacia Olimpia

La polémica por el futuro de Tomás Rodríguez explotó con todo en las últimas horas y dejó al descubierto una interna cada vez más tensa. El delantero panameño, hoy en Monagas de Venezuela pero perteneciente al Sporting San Miguelito, quedó atrapado en una disputa que involucra al Deportivo Saprissa y Olimpia de Paraguay.

La posibilidad de que el atacante de 26 años llegue a Costa Rica generó un fuerte rechazo en el entorno del futbolista, el cual considera que la mejor opción para su futuro mundialista con la Selección de Panamá es continuar su trayectoria en territorio guaraní, donde el tricampeón de la Copa Libertadores lo espera con los brazos abiertos.

Un mazazo al orgullo morado

En medio del caos, el periodista panameño Álvaro Martínez tomó una postura tajante. Aunque se declara simpatizante de Saprissa, publicó una serie de mensajes en su cuenta de X (ex Twitter), ante más de 41 mil seguidores, que golpearon de lleno al orgullo morado y que reflejan el sentir de una porción considerable de los fanáticos canaleros.

“Si Tomás Rodríguez quiere ir al Mundial, debe firmar con Olimpia. Punto. Con el dolor en el alma —soy morado—, jugar con Saprissa es un atraso para él…”, escribió primero. Y algunas horas más tarde agregó: “Lamentable. Lamentable. Lamentable. Solo puedo decir esto. En Olimpia jugaría hasta gratis. Saprissa es chiquito al lado del Decano. Ni modo”.

“Prefiero ser banca en Olimpia que titular en Saprissa”

El periodista también publicó un video de cerca de un minuto en su cuenta de Instagram, donde explicó sin vueltas por qué considera que Rodríguez debe elegir Paraguay. “¿Olimpia o Saprissa? Eso ni se pregunta. Si Tomás Rodríguez quiere ir a la Copa del Mundo, tiene que firmar con Olimpia. No se puede comparar a Saprissa con Olimpia”, afirmó de entrada el autodefinido como morado.

Álvaro Martínez no tuvo piedad con el Monstruo (Instagram).

Martínez remarcó que Olimpia es tres veces campeón de la Copa Libertadores y el club más grande de Paraguay, y aunque reconoció a Saprissa como el más importante de Costa Rica y Centroamérica, también afirmó que la liga tica se encuentra sumida en una profunda decadencia, mientras que la primera división de Paraguay es más competitiva.

“Si yo fuera Thomas Christiansen y tengo un delantero en Olimpia jugando Copa Sudamericana 2026, lo llevo al Mundial. Si está en Costa Rica, voy a mirar a otros. Prefiero ser banca en Olimpia que titular en Saprissa. En Olimpia el prestigio es otro”, cerró Álvaro Martínez. Mientras tanto, Centroamérica se mantiene en vilo por la definición del futuro de Tomás Rodríguez.