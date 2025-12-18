Keylor Navas consternado: el mensaje del guardameta a Óscar Duarte tras confirmarse su grave lesión

La noticia de la grave lesión de Óscar Duarte golpeó con fuerza al fútbol costarricense y, especialmente, al entorno de la Selección Nacional. El defensor salió de cambio apenas al minuto 18 del partido ante Alajuelense, tras una acción en la que quedó tendido sobre el césped y tuvo que abandonar la cancha en camilla.

Horas después, su club confirmó la peor noticia para Saprissa: ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses y que abre un enorme signo de interrogación sobre su futuro inmediato.

La reacción no tardó en llegar desde distintos sectores del balompié nacional, pero una de las más sentidas fue la de Keylor Navas. El histórico guardameta, amigo cercano de Duarte y compañero durante años en la Tricolor, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje cargado de fe y apoyo en este duro momento.

El mensaje de Keylor Navas a Óscar Duarte

Navas publicó una fotografía junto al zaguero y acompañó la imagen con un texto que reflejó la cercanía entre ambos y el impacto que le causó la noticia. “Mucha fuerza mi hermano. Dios tiene el control de todo. Vamos que eres más fuerte que cualquier lesión. Estamos con ustedes”, escribió el portero, en una muestra de respaldo total hacia Duarte y su familia.

La publicación de Keylor Navas para Óscar Duarte. (Foto: Instagram)

El mensaje de Keylor no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre aficionados y figuras del fútbol costarricense, que se sumaron a la cadena de apoyo para uno de los defensores más importantes de la última década.

Mientras inicia su proceso de recuperación, Óscar Duarte cuenta con el respaldo de sus seres queridos y de referentes como Navas, en una batalla que será tan mental como física.