La alineación de Alajuelense vs. Saprissa para la final de ida: ¿Washington Ortega o Bayron Mora?

A nada de disputarse un nuevo Clásico Nacional, en Liga Deportiva Alajuelense la gran duda previa a la final de ida está bajo los tres palos. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez visita a Deportivo Saprissa como tricampeón de la Copa Centroamericana y líder del Apertura 2025, pero con un debate encendido: ¿Debe volver Washington Ortega al arco o se mantiene Bayron Mora?

El duelo en La Cueva encuentra a los manudos en un momento muy particular: con la ilusión de la ansiada 31 a flor de piel, con ventaja deportiva para una eventual Gran Final, pero con decisiones grandes por tomar en la portería y en ataque, pues Joel Campbell también está en duda.

El arco de la Liga: entre Washington Ortega y Bayron Mora

Washington Ortega venía siendo figura del equipo hasta que un desgarro lo dejó fuera, obligando a Óscar Ramírez a recurrir a Bayron Mora, el joven portero de 22 años formado en el CAR que terminó siendo el gran héroe en la final de la Copa Centroamericana al tapar dos penales y dejar grandes atajadas a lo largo de la serie con Xelajú.

El arquero uruguayo ya se recuperó de la lesión. De hecho, entrenó con normalidad y fue titular en las prácticas. Pero también lo fue Mora. Y cuando al “Machillo” le preguntaron quién de los dos atajará ante Saprissa, explicó que escogerá al titular este mismo miércoles.

Joel Campbell, entre algodones

Como si fuera poco, Joel Campbell también llega con interrogantes físicas. El delantero de 33 años salió a los 52 minutos de la semifinal de vuelta ante Liberia con una molestia física y lo más probable es que esté en el banquillo.

La posible alineación de Alajuelense para la final de ida

Portero: Washington Ortega

Washington Ortega Defensores: Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita

Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita Mediocampistas : Celso Borges (C), Alejandro Bran, Creichel Pérez

: Celso Borges (C), Alejandro Bran, Creichel Pérez Delanteros: Kenyel Michel, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros

