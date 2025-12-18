Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

Expone a Unafut: Saprissa confirma la noticia que lo cambia todo antes de la revancha contra Alajuelense

Saprissa recibió una sanción de la Unafut, pero una notificación lo cambia todo antes de jugar la revancha en Alajuela.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
La entidad morada recibe una buena noticia.
© Prensa SaprissaLa entidad morada recibe una buena noticia.

Este jueves, el Deportivo Saprissa recibió una dura sanción que lo complicaba para su próximo partido de local. La institución morada debía pagar una multa y también afrontar un castigo con respecto a la cantidad de aficionados que podían estar presentes en La Cueva.

Esta sanción de la Unafut fue por el uso de extintores de manera indebida en el recibimiento de la afición al equipo morado. Esta era de 400 mil colones y una reducción de aforo del 20%. Sin embargo, todo quedó sin efecto tras una notificación del Tribunal Disciplinario.

Saprissa contradice a Unafut y confirma la noticia que todos los morados querían

Sigue o se retira: Óscar Duarte rompió el silencio tras su lesión y habló de su futuro

ver también

Sigue o se retira: Óscar Duarte rompió el silencio tras su lesión y habló de su futuro

Horas más tarde de conocerse la multa y el castigo, Saprissa informó quecontaba con la autorización para el uso de los extintores“. Por este motivo, la Unafut debe dar un paso atrás y dejar sin efecto la sanción a la S.

Unafut no lo comunicó oportunamente ni a los comisarios ni a la Federación Costarricense de Fútbol. Por tal motivo, el Tribunal Disciplinario notificó al club que dejó sin efecto la sanción por el uso de extintores“, explicaron desde el Monstruo Morado.

Tweet placeholder

De esta manera, Saprissa podrá tener La Cueva en su totalidad para la Gran Final, en caso de que los dirigidos por Vladimir Quesada se impongan el próximo domingo en el Alejandro Morera Soto.

Publicidad

Para que esto último suceda, el equipo morado deberá ganar ya sea en el marcador global o superar a Alajuelense en los penales si persiste la igualdad. Cabe aclarar que la regla del gol de visitante no existe en este Apertura 2025, por lo que todo está igualado.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Unafut no tiene compasión con Saprissa
Deportivo Saprissa

Unafut no tiene compasión con Saprissa

Unafut golpea a Saprissa antes de la final
Deportivo Saprissa

Unafut golpea a Saprissa antes de la final

Saprissa sale ganando: Unafut confirma la noticia que preocupa a Alajuelense
Costa Rica

Saprissa sale ganando: Unafut confirma la noticia que preocupa a Alajuelense

El mensaje de Keylor Navas a Óscar Duarte tras la lesión
Costa Rica

El mensaje de Keylor Navas a Óscar Duarte tras la lesión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo