Este jueves, el Deportivo Saprissa recibió una dura sanción que lo complicaba para su próximo partido de local. La institución morada debía pagar una multa y también afrontar un castigo con respecto a la cantidad de aficionados que podían estar presentes en La Cueva.

Esta sanción de la Unafut fue por el uso de extintores de manera indebida en el recibimiento de la afición al equipo morado. Esta era de 400 mil colones y una reducción de aforo del 20%. Sin embargo, todo quedó sin efecto tras una notificación del Tribunal Disciplinario.

Saprissa contradice a Unafut y confirma la noticia que todos los morados querían

Horas más tarde de conocerse la multa y el castigo, Saprissa informó que “contaba con la autorización para el uso de los extintores“. Por este motivo, la Unafut debe dar un paso atrás y dejar sin efecto la sanción a la S.

“Unafut no lo comunicó oportunamente ni a los comisarios ni a la Federación Costarricense de Fútbol. Por tal motivo, el Tribunal Disciplinario notificó al club que dejó sin efecto la sanción por el uso de extintores“, explicaron desde el Monstruo Morado.

De esta manera, Saprissa podrá tener La Cueva en su totalidad para la Gran Final, en caso de que los dirigidos por Vladimir Quesada se impongan el próximo domingo en el Alejandro Morera Soto.

Para que esto último suceda, el equipo morado deberá ganar ya sea en el marcador global o superar a Alajuelense en los penales si persiste la igualdad. Cabe aclarar que la regla del gol de visitante no existe en este Apertura 2025, por lo que todo está igualado.