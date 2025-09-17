La notificación de FIFA que sorprende a Honduras y trae malos recuerdos a Costa Rica camino al Mundial 2026

La selección de Honduras tiene un objetivo claro en las Eliminatorias de Concacaf: clasificar al Mundial 2026 y así acabar con la mala racha de dos torneos de FIFA sin asistir.

La Bicolor ha confiado el proceso actual para la Copa del Mundo a Reinaldo Rueda y por ahora la ilusión de volver está más cerca que nunca.

Con cuatro puntos en la tabla de posiciones del gurpo C, Honduras depende de sí misma para estar en el certamen que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo que nadie esperaba es que FIFA pusiera más orgullosa a la Bicolor con una publicación que hizo en sus redes oficiales.

¿Qué hizo FIFA para poner orgullosa a Honduras y generar un mal recuerdo a Costa Rica?

Pues resulta que el máximo organismo del fútbol ha recordado a Wilson Palacios, sí, FIFA posteó unas imagénes del “Mago” en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando enfrentó a España.

A esa Copa del Mundo Costa Rica no fue, ya que Estados Unidos la mandó al repechaje y luego Uruguay la dejó sin posibilidades de asistir, desde entonces no han fallado a la justa mundialista.

“El Mago Palacios ante el mundo”, es lo que se lee de FIFA y que pone toda orgulloso al país catracho que sueña con volver a un Mundial.

El próximo 09 de octubre, en el estadio Morazán de San Pedro Sula, la Bicolor se juega gran parte de su boleto ante Costa Rica.

La escuadra que dirige el Piojo Herrera no debe de fallar, ya que en la tabla de posiciones solo suma dos puntos y una derrota sería lapidaria en sus aspiraciones de clasificar de forma directa.