La alineación de Saprissa vs. Alajuelense para la final de ida: ¿Mariano Torres titular o suplente?

La Cueva se prepara para una nueva noche especial: Deportivo Saprissa recibirá a Liga Deportiva Alajuelense por la final de ida del Torneo Apertura 2025 a estadio lleno y con los morados soñando con forzar una Gran Final para acercarse a la estrella 41.

En medio de toda la expectativa, hay una pregunta que no ha dejado de sonar en Tibás: ¿Mariano Torres va de titular o arrancará en el banquillo? El capitán morado se perdió el partido de vuelta de la semifinal ante Cartaginés por un problema lumbar, lo que encendió las alarmas.

Mariano Torres entró en la convocatoria de Saprissa vs. Alajuelense

En la previa de esta final, la buena noticia para Saprissa es que Torres ya se entrenó con normalidad y el propio Vladimir Quesada dio a entender que será titular. El tema es que todavía no está pleno físicamente y, por lo tanto, no completará los 90 minutos.

El DT morado ha insistido en que el equipo “no es el mismo” que perdió los dos clásicos de la fase regular y que necesita la mejor versión posible para plantarle cara a una Liga que llega como favorita por su liderato y su solidez defensiva. En ese contexto, tener al argentino desde el arranque no solo suma fútbol: también jerarquía y manejo de tiempos en una noche de máxima tensión.

La posible alineación de Saprissa para la final de ida

Portero : Esteban Alvarado

: Esteban Alvarado Defensas : Gerald Taylor, Fidel Escobar, Kendall Waston, Joseph Mora

: Gerald Taylor, Fidel Escobar, Kendall Waston, Joseph Mora Mediocampo : David Guzmán, Sebastián Acuña y Mariano Torres (C)

: David Guzmán, Sebastián Acuña y Mariano Torres (C) Ataque: Marvin Loría, Warren Madrigal y Orlando Sinclair

¿A qué hora y cómo ver en vivo Saprissa vs. Alajuelense por la final de ida del Apertura 2025?

La final de ida se juega hoy, miércoles 17 de diciembre, a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. La transmisión del partido en directo estará disponible a través de FUTV.

