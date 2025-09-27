Es tendencia:
“Tenemos que cuidarlo”: desde Levante confirma lo que pasó con Kervin Arriaga tras su primera titularidad en la Liga Española

Kervin Arriaga fue titular por primera vez desde que fichó por el Levante, pero ha tenido un pequeño problema que ya fue explicado.

Kervin Arriaga partió como titular en el empate 1-1 de Levante frente a Getafe.
Kervin Arriaga jugó su primer partido como titular en el Levante de la Liga Española. Fue en el empate 1-1 ante Getafe por la jornada 7.

“El Misilito” comenzó en el 11 por primera vez y salió al minuto 62′ cuando el cotejo ya estaba igualado.

Kervin sumó minutos de calidad y según Sofascore le dio una valoración de 6.6, estuvo preciso en algunos pases y también estuvo atento en la recuperación.

Recordemos que Arriaga se perdió varios partidos por lesión y su técnico ha valorado la actuación del hondureño, pero aseguró que todavía tiene problemas.

Lo que dijo Julián Calero de Kervin Arriaga

“No tengo un Levante ideal. Tengo jugadores que puedo usar de diferente manera. Era importante refrescar al equipo. Queríamos darle la entrada a Kervin, que es competitivo y fuerte en las disputas. Salió cojeando porque le habían puesto un pinchacito. Era más la sensación que otra cosa. Tenemos que cuidarlo porque es un jugador que arrastra problemas físicos”, dijo Julián Calero.

Para el DT del Levante todavía le falta para estar al 100%, pero se ha comprometido a ayudarle a mejorar en la Liga Española con el Levante.

Todo esto es importante para la selección de Honduras, ya que el próximo 09 de octubre se juega todo ante Costa Rica. Arriaga se perdió los partidos ante Haití y Nicaragua por estar lesionado.

