“Fiesta nacional”: la noticia que Honduras confirma a Concacaf y que impacta a Costa Rica para las Eliminatorias

La selección de Honduras ha dado una noticia que impacta a muchos, a pesar de las pocas horas de publicación.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

La Federación de Fútbol de Honduras lo ha confirmado para el partido contra Costa Rica.
La Federación de Fútbol de Honduras lo ha confirmado para el partido contra Costa Rica.

La selección de Honduras ha recibido una noticia que sorprende a Concacaf y también a Costa Rica para la fecha 3 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El viernes la Federación de Fútbol de Honduras puso los boletos a la venta para ese encuentro, algunos se quejaron por el alto precio de los mismos, pero otros respondieron llenando una de las localidades.

“No sabía que me tenían miedo”: referente de Costa Rica hace arder a toda Honduras antes de la Eliminatoria

“No sabía que me tenían miedo”: referente de Costa Rica hace arder a toda Honduras antes de la Eliminatoria

El anuncio de la FFH que impacta a Costa Rica

La FFH informó el mismo viernes por la noche que ya no hay boletos en el sector de preferencias, el más caro. Ir a esta parte del estadio Morazán de San Pedro Sula cuesta 2,000 lempiras.

En la única localidad que quedan entradas disponibles es en sol, que cuesta 700 lempiras, la afición todavía tiene chance de conseguir su boleto.

Tweet placeholder
Costa Rica jugará todo en contra, el estadio, la gente y sobretodo una situación que lo tiene al límine. Solo han sumado dos unidades en dos fechas y Piojo Herrera está en el ojo del huracán.

18 mil boletos puso a disposición del público la FFH y todo indica que el llenazo está asegurado. Honduras llega al encuentro como líder con 4 puntos en la tabla de posiciones del Grupo C.

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

El partido entre catrachos y ticos está programado para el 09 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

