“Fiesta nacional”: la noticia que Honduras confirma a Concacaf y que impacta a Costa Rica para las Eliminatorias

La selección de Honduras ha recibido una noticia que sorprende a Concacaf y también a Costa Rica para la fecha 3 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El viernes la Federación de Fútbol de Honduras puso los boletos a la venta para ese encuentro, algunos se quejaron por el alto precio de los mismos, pero otros respondieron llenando una de las localidades.

El anuncio de la FFH que impacta a Costa Rica

La FFH informó el mismo viernes por la noche que ya no hay boletos en el sector de preferencias, el más caro. Ir a esta parte del estadio Morazán de San Pedro Sula cuesta 2,000 lempiras.

En la única localidad que quedan entradas disponibles es en sol, que cuesta 700 lempiras, la afición todavía tiene chance de conseguir su boleto.

Costa Rica jugará todo en contra, el estadio, la gente y sobretodo una situación que lo tiene al límine. Solo han sumado dos unidades en dos fechas y Piojo Herrera está en el ojo del huracán.

18 mil boletos puso a disposición del público la FFH y todo indica que el llenazo está asegurado. Honduras llega al encuentro como líder con 4 puntos en la tabla de posiciones del Grupo C.

El partido entre catrachos y ticos está programado para el 09 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.