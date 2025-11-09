Es tendencia:
Honduras

Toda Honduras indignada con lo que hizo Luis Suárez tras eliminar a Andy Najar de la MLS

Luis Suárez se fue contra Andy Najar luego del castigo que recibió y que lo hizo perderse el juego ante Nashville.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Andy Najar quedó eliminado de los Playoff de la MLS ante el Inter Miami.
Inter Miami goleó 4-0 al Nashville SC en el tercer partido de la serie de Playoff de la MLS. Esto hizo que el hondureño Andy Najar, jugara su último partido en la temporada.

Najar fue muy protagonista en los partidos, y dejó picado a uno de los jugadores de Las Garzas, se trata del uruguayo Luis Suárez.

“El Pistolero” no pudo jugar el último cotejo ya que fue sancionado por darle una patada a Andy Najar, la MLS le dio un partido y tuvo que ver el triunfo desde la grada.

¿Qué hizo Luis Suárez contra Andy Najar?

El ex Barcelona se vio feliz tras la victoria y en redes sociales se fue a burlar del Nashville con un comentario que irá directa a Andy Najar.

Suárez se metió a la cuenta de X de los Boys in Gold para mofarse de su derrota con dos emojis, uno de adiós y un guiño.

Najar le ha restado importancia a la situación y ha decidido quedarse callado, el hondureño siempre se ha mostrado educado ante este tipo de situaciones.

Andy ha viajado a Honduras para atender la convocatoria de Reinaldo Rueda para los partidos ante Nicaragua y Costa Rica.

Tweet placeholder
